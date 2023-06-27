科技巨頭回跌 那指大跌逾1%

那斯達克綜合指數 暴跌，投資 人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。

那指下跌156.74點或1.16%收1萬3335.78點；史坦普500指數下跌19.51點或0.45%收4328.82點。道瓊工業平均指數下跌12.72點或0.04%收 3萬3714.71點。

大型科技股的回跌是那指大幅下跌的主因。Nvidia、Alphabet和Meta Platform都下跌超過3%。高盛以定價不利為由調降電動車製造商特斯拉 的評級，其股價下跌6.06%。

在經歷艱難的2022年後，科技股今年出現反彈，因為投資人押注人工智慧(AI)前景並希望Fed結束升息行動。回歸熱門成長股使那指上半年上漲27.4%，可望創下1983年以來最佳上半年表現。

即使上周反彈停滯，其他股指也可望在上半年表現出色，並且都結束了多周的上漲動能。史指上漲12.7%，道指上漲約1.7%。

6月最後一周對於經濟報告來說相對清淡，30日公布的5月個人消費支出(PCE)指數凸顯出這一點。Walgreens Boots Alliance和Nike將於29日發布財報。

周末俄羅斯一個私人軍事組織發生短暫叛亂後，交易員正在密切關注當地局勢。局勢的不確定性可能會讓市場緊張不安。