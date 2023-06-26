美股投資人押注多頭行情才剛開始

目前股市交易商正在累積選擇權多單，押注最近美股多頭行情將會持續，交易商指出，「生怕錯過（FOMO）」的氛圍正在捲土重來。（美聯社）

目前股市交易商正在累積選擇權多單，押注最近美股多頭行情將會持續，範圍不僅涵蓋人工智慧（AI ）股及小型股，且逐漸擴散到景氣循環敏感類股及地區性銀行股，顯示今年初以來許多投資 人對美股的負面展望正在消退。

多頭強力押寶AI概念股，6月以來輝達、英特爾、超微等個股的買權平均每日交易量超過130萬口，月總量邁向新高，比2021年11月那斯達克指數 達到頂峰時還高；與史坦普500指數掛鉤的選擇權交易量也創新高，並將買權價格推升到極端水位。交易商指出，「生怕錯過（FOMO）」氛圍正在捲土重來。

上周聯準會（Fed）官員重申將持續升息，加上投資人擔憂商用房地產業的償債能力，確使市場熱度趨於溫和，史坦普500指數周線下挫1.4%。但今年來股市回升令交易員堅決做多，許多投資人表示美國經濟比預期好得多；現在連一些審慎的投資人都表示，他們不想錯過可能來臨的大行情。

截至目前，「生怕錯過」的市場氛圍已使股市贏家與輸家的差距愈來愈大。高盛指出，這波多頭行情中強勢股的狹窄程度是2000年網路泡沫以來之最，全靠少數科技股拉盤。例如上周四亞馬遜宣布將發展AI，帶動亞馬遜與MongoDB股價創下單日最大升幅。

AI熱潮也開始擴散到其他類股，顯示一些交易商正在布局今年來的落後類股，6月史坦普指數11大類股中有10類都上漲。例如近月來表現較弱的小型股，最近買權需求激增。投資人也加碼小型股基金，其中許多基金的持股都是以地區性銀行及消費類股。