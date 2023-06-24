Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

數月來，經濟學家和投資人一直擔心，美國通膨至今仍大幅超標，逼得聯準會（Fed）不得不持續提高利率 ，會不會把美國經濟推落衰退深淵？Fed本月雖決議暫停升息 ，但同時也表明，年底前可能還會再升息兩次，抗通膨之役仍有漫漫長路要走。

摩根大通（JPMorgan Chase）策略師團隊認為，Fed一連串升息對美國經濟的影響有如「溫水煮青蛙」--經濟此刻就像隻青蛙，在溫水中還察覺不出危險，待水溫愈來愈熱，發覺異狀時已來不及從滾燙的水中跳出，最終就死於水深火熱中。

摩根大通日前發布年中全球經濟展望報告預測，通膨率可能仍將大幅超越Fed的2%目標，但這不僅是Fed面對的問題，也困擾著歐洲、英國等地央行 決策官員。基於通膨居高不下且揮之不去的顧慮，央行升息即使暫停也停不久。

換句話說，央行儘管努力想促成經濟「軟著陸」，或許並不想蓄意製造出一波經濟衰退，但升息之路走太遠的風險已升高：讓經濟降溫卻演變成「溫水煮青蛙」，結果扼殺了經濟。

摩根大通首席經濟學家卡斯曼接受巴隆周刊（Barron's）訪問時說：「各國央行試著找到平衡點，在顧及通膨威脅的同時，也不終結景氣擴張。」但他指出，央行現在遭遇的問題是，這種漸進式的做法有個危險，就是導致「通膨心理」嵌入整個體系，而利率升得更猛，終會打斷經濟擴張。

卡斯曼說，歐洲也同病相憐，英國央行日前就以通膨依然頑強為由，決議再提高利率2碼（0.5個百分點），讓預期只升1碼的金融市場直呼意外。

因此，也有「池蛙之殃」之虞：同個水池對岸的青蛙，也可能難逃一劫。

卡斯曼說：「思考這種溫水煮青蛙的情境時，我們考慮到的不只是央行貨幣政策緊縮的同步化，也考慮到衰退一旦來襲，也更可能同步化。」

全球央行此刻的一大顧慮，是擔心「工資-物價螺旋上升」，那將迫使利率升得更高，終會壓縮企業訂價權並傷害利潤；同時，銀行緊縮放債，則會導致信用緊俏。卡斯曼說，若走到那一步，「終會殺死經濟」。

卡斯曼說：「那正是我比喻的，央行正用溫水煮青蛙，未必是蓄意而為。」他表示，目前尚未見到衰退生根，因為提高利率的效應要橫掃經濟各面向並導致通膨大幅降下來，需要隔一段時日。

現在辯論的焦點是：青蛙能活下來嗎？