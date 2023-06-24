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那指中止連8漲 3月來最差單周

財經新聞組／綜合報導

美股收跌，華爾街本周下跌，近幾個月大盤漲勢似乎失去了動力。

道瓊工業平均指數下跌219.28點或0.65%至3萬3727.43點。史坦普500指數下跌33.56點或0.77%至4348.33點；那斯達克綜合指數下跌138.09點或1.01%至1萬3492.52點。

所有三大股指都中止多周來連漲走勢。史指本周下跌超過1%，結束連續5周上漲。那指也下跌超過1%，結束連續8周上漲，並創下3月以來最差單周表現。

這波跌勢範圍廣泛，超過400支史指個股處於負值區域。資訊科技是跌幅最大類股之一，下跌超過1%。值得注意的是，人工智慧(AI)主要受益者輝達下跌1.9%。

與此同時，在傳出可能因2021年收購金融科技公司GreenSky而面臨巨額減記後，高盛下跌1.52%，給道指帶來壓力。

相較之下，二手車零售商CarMax第1季營收超出預期，股價上漲10.07%。

地區銀行股的反彈似乎已經失敗，本周表現嚴重落後大盤，SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)下跌9.72%。

距離第2季財報季只剩下幾周時間，分析師們正在押注哪些類股看來最好。

FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)表示，在史指成分股中，買入評級最高的是能源的64%、通訊服務的62%和資訊科技的60%。

指數 分析師 營收

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