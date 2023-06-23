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初請失業金人數 2年半新高

財經新聞組／綜合報導
初請失業救濟金人數濄去3周都超過26萬人。（歐新社）
初請失業救濟金人數濄去3周都超過26萬人。（歐新社）

上周申請失業救濟金人數仍然相對較高，這可能是Fed升息開始讓韌性出人意料的勞動市場降溫的另一個訊號。

勞工部報告，截至6月17日當周，首度申請失業金人數為26.4萬人，與前周修正後數字相同，略高於分析師預期。過去兩周的申領數字是2021年10月以來的最高水平。

初請失業金人數4周移動平均數增加8500人至25萬5750人，為2021年11月以來的最高水平。

自2021年秋季以來初請失業金人數大多處於10萬至20萬的低位區間，但過去3周已逼近30萬。但這對Fed官員來說可能還不夠，他們向來表示失業率需要上升至4%以上才能降低通膨。

勞動市場總體保持健康，美國經濟以驚人的速度增加就業機會。自2020年春季疫情爆發以來，超過2000萬個就業崗位消失。即使Fed採取了積極措施為經濟和勞動市場降溫，企圖消除1980年代初期以來首見的持續通膨，但美國人仍享有不同尋常的就業保障。

Fed官員上周選擇暫時停止調升基準借款利率，這是15個月來首次。不過部分官員表示，預計在年底前將利率再上調0.5個百分點。Fed主席鮑爾在21日國會作證時重申了這種可能性。

升息緩慢地抑制了通貨膨脹，但可能沒有預期的那麼快。在長達一年多的降溫升息行動中，勞動市場一直保持異常強勁。

上個月非農部門意外地新增了33.9萬個就業崗位，遠高於預期；雖然失業率升至3.7%，但就業市場呈現出令人鼓舞的景象。

還有其他跡象證明Fed的政策正在發揮作用。由於擔心經濟放緩的企業削減庫存，美國經濟第1季年增率僅有1.3%；較最初的1.1%預期略有上修。

雖然勞動市場依然強勁，但最近出現多起引人注目的裁員，其中大部分是科技業。IBM、微軟、Salesforce、Twitter、Lyft、LinkedIn、Spotify和DoorDash近幾個月都宣布裁員。自 11 月以來，亞馬遜和Facebook母公司Meta都進行了兩波裁員。

在科技業之外，麥當勞、摩根史坦利和3M最近也宣布裁員。

總體而言，截至6月10日當周，有176萬人持續申領失業救濟金，較前周減少約1.3萬人。

就業 裁員 失業金

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