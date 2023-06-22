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華爾街看好輝達成市值最高企業

財經新聞組／綜合報導

分析師們看好輝達未來的巨大機遇，認為該公司可能會在幾年內成為全球最有價值的公司。

Evercore ISI分析師穆思(C.J. Muse)發表報告表示，輝達未來仍有很大的發展空間。隨著生成式人工智慧(AI)的潛在爆發，並推動更多伺服器的加速發展，「未來幾年輝達成為全球最有價值的公司，我們其實一點也不會感到驚訝。」

今年至今，輝達的股價已飆升199%，過去一個月上漲40%，市值飆升至超過1兆元，成為美股市值第五大公司。

穆思將輝達股票視為「最佳選擇」，並給予「跑贏大盤」的評級，將該股的目標價從500元上修至550元。

他表示，輝達的市值剛剛超過1兆元，引發一場關於「炒作與現實」的市場辯論。他和他的團隊非常相信「如今看到的趨勢是現實，我們仍然只是處於生成式AI的冰山一角」，因為AI的全部潛力甚至還沒有被構想出來。而且更重要的是，輝達在這方面並沒有停滯不前。

其他華爾街分析師也表達了對輝達的樂觀前景和他們的積極看法。Jefferies分析師李帕奇斯(Mark Lipacis)在報告中寫道：「我們仍然認為，輝達的全棧生態系統使其成為目前AI早期階段的領導者。」

他將輝達的目標價從472元調升至500元，同時維持「買入」評級。

伯恩斯坦分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)在最新報告中補充，輝達「仍是AI領域的最佳選擇」，該公司對數據中心的預測「令人震驚」。與此同時，從長遠來看，輝達正面臨巨大的市場機遇。他對輝達的目標價為475元，評級為「跑贏大盤」。

美銀分析師阿瑞亞(Vivek Arya)在最新報告中重申對輝達的買入評級，認為憑藉著未來在遊戲以及AI領域的市占率，它將繼續成為半導體產業的領導者。

輝達 分析師 AI

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