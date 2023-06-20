Fed才剛暫停 官員鼓吹升息

才剛作出暫停激進升息 決定，但Fed官員已迫不及待地在公開場合發出明確訊息：繼續升息。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)和瑞奇蒙Fed行長巴爾金(Thomas Barkin)16日表示，有必要進一步升息，以將通膨率降至2%的目標。

沃勒在挪威奧斯陸的IMF會議中指出，「我們看到政策利率 對部分經濟產生了一些影響。勞動市場依然強勁，但核心通膨沒有動靜，這可能需要更多的緊縮措施來讓它下降。」

巴爾金也在馬里蘭州政府財政官員協會主辦的會議上表示，他「仍然希望能被說服，需求正在穩定，通膨也正在疲軟」。

Fed最新的經濟預測顯示，大多數官員估計基準貸款利率將在2023年達到5.63-5.87%的區間，代表今年可能還會升息兩次25個基點。在Fed上周做出決定之前的講話中，官員們已經表達了對通膨尚未回到2%的擔憂。

Fed最新的預測顯示，大多數官員預計Fed首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數將在2024年略高於2%的目標，但要到2025年才能完全達到2%。

Fed上周的會後聲明表示，不升息「使委員會能夠評估更多訊息及其對貨幣政策的影響」。維持利率穩定只是為了再次升息的後果仍不明朗，但這讓人想起Fed在1970年代失敗的走走停停策略。

Fed重啟升息的決定取決於未來幾周和幾個月的數據。但跡象顯示未來會出現通貨緊縮。

安永首席經濟學家達科(Gregory Daco)在分析報告中指出，「從現在到7月底，Fed幾乎不會了解通膨和就業 的走向，因為其間只會有一份CPI和就業報告。」「此外，下一個通膨數據可能會顯示通膨壓力有所緩解，因此與任何關於6月暫停升息和7月升息的論點相矛盾。」

但巴爾金表示，推高CPI的經濟力量依然存在，例如極具韌性的勞動市場和高收入消費者的支出。如果這些因素沒有演變為允許進一步的通貨緊縮，那麼升息仍然是最可能的結果。

他說，「我想重申，2%的通膨是我們的目標，我仍然希望相信，需求放緩會使通膨相對較快地回到該目標。如果即將公布的數據不支持這個說法，我很樂意推動升息。」

他指出，「我知道這會帶來更嚴重的經濟放緩風險，但1970年代的經驗提供了一個明確的教訓：如果過早抑制通膨，通膨會捲土重來，需要Fed採取更多措施，造成更大損害。我不想冒這種風險。」