防搶？ 華格林重新設計展售道 多數商品藏放後台

華格林一家店面推出全新設計，被解讀是為了防盜。（路透資料照片）

近兩年，全美各地入店劫取展售商品時有所聞，行竊者光天化日下大搖大擺滿手贓物離去，店員、警察為求自保只能眼睜睜看著。洗劫歪風熾盛下，連鎖雜貨零售業 者華格林(Walgreens)芝加哥 市中心一家店面最近以全新設計重開幕， 刻意將多數商品藏放在後面，搶劫犯難以橫行霸道。

華格林這家店面位於芝加哥東羅斯福路，之前以傳統方式擺設，整家店有很多列的商品展售架，擺滿日用品、美容化妝品、點心、健保用品，還有店內藥局。

六月初同地點、同店面重新開張，擺設截然不同。

華格林說，這是為顧客著想的數位優先實驗店面，並非為了防止盜竊。

零售專家卻認為，華格林將商品另外存放、不再赤裸展售，絕對是打擊全美入店行竊猖狂的有效方法。

數位優先實驗店面

重新開幕的華格林店面只有兩個商品展售走道，可讓購物者仔細端詳、選擇需要的商品，諸如非處方藥、沐浴和身體護理用品、電池、ok繃(創可貼)及隨身零食；其他絕大多數商品存放在「履行區」(fulfillment area)，購物者禁止進入。

這些藏放商品包括彩妝用品、葡萄酒和烈酒、染髮劑、禮卡等，消費者須透過店內的自動服務終端機(Kiosk)系統才能結帳取得商品。

購物者使用類似平板電腦的介面點選商品、下單，華格林店員依訂單取貨、包裝，最後在店內另一個櫃台取貨。

華格林說，顧客也可透過網路下單、而後到店取貨。店內藥局另有服務終端機可掛號、下單購物。

設計理念連結防盜

雖然專家將新設計與防盜聯想在一起，但華格林聲明，全新設計觀念及技術強調數位購物的便利性，對顧客及工作團隊都有好處。

華格林說，目前這家店獨一無二，帶有實驗性質，在自助結帳、線上下單到店取貨等既有消費模式基礎上測試另一種更便利的模式，強調重新設計並不是為了防盜。

不過，華格林財務長今年1月針對商品被搶劫的損失時說：「去年我們也許為此哭泣太多。」似乎和撇清防盜設計的聲明相互矛盾。

至少一位零售業專家說，在全美零售商 店犯罪增加下，華格林新店面設計必然有防盜效果。

伊利諾州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)執行長兼總裁卡爾(Robb Karr)表示，在芝加哥市區內及鄰近地區，連鎖藥店、7-11便利商店、沃爾瑪(Walmart)、目標市場(Target)以及梅西(Macy's)等百貨公司一再被劫犯鎖定為行搶目標，劫犯可能是一群人、或者好幾群人分工合作，入店盜取大量商品。

伊利諾州州長普茲克(J.B. Pritzker)簽署一項1月1日生效的法案，提高全州零售偷竊罰款遏制零售店犯罪；他說，零售犯罪橫行不僅零售商損失，而且更加暴力，儘管零售業者不願談論盜竊趨勢，他個人覺得華格林店面重新設計可能是為了遏制盜竊。

在預防零售損失方面素有專精的Robson Forensic公司安全專家哈薩德(John Hassard)說，將越多商品鎖放在展售架外，人們越難偷竊；零售商經常嘗試各種新設計觀念，理由不一，其中包括防盜避免損失。

哈薩德明確表示，零售商將商品另外鎖放，無論用哪一套系統取貨，勢必減緩整個購物流程；確保不造成顧客過多不便、可快速來去非常重要。

打擊犯罪與日俱增

根據全國零售聯合會(National Retail Federation)，2021年，全美零售業外部偷竊造成庫存損失的「年度縮水」(annual shrink)達945億美元，高於前一年的908億美元，外部偷竊包括零售犯罪、員工偷竊、人為疏失、供應商詐欺、商品毀損或標記錯誤，2021年近一半庫存縮水源於大規模商品被盜，各業者平均較前一年增加26.5%。

瑜伽及運動休閒服務業者Lululemon 最近決定解雇兩名員工，理由是4月下旬試圖干預亞特蘭大一家分店的搶劫事件。

目標市場表示，由於盜竊增加，今年將損失10億美元。

卡爾認為，零售商勢必採取措施確保商店安全；舊金山一些商店每個展售通道都有玻璃屏障隔開。

房屋修繕業者羅伊(Lowe's) 正試行「解鎖計畫」(Project Unlock)，嚇阻小偷從偷取昂貴電動工具。這些工具嵌入無線RFID晶片(射頻識別)，每個標籤都預載唯一序列號，被設定為不可操作，結帳付費收後，RFID掃描器將讀取標籤、進而啟動。這也是保護商店、員工及購物者的作法。