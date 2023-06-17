聯邦快遞正努力趕上UPS獲利

聯邦快遞可能會因去年削減成本而提振其獲利，但其投資 人仍很急切想了解這些行動是否有助於它在獲利率 方面趕上競爭對手聯合包裹服務公司(UPS)。

全球景氣低迷拖累業內大多數業者的獲利率，因為疫情期間的榮景減弱，而高通膨和對經濟衰退的擔憂威脅到消費者支出。

為避免經濟放緩影響獲利率，聯邦快遞自去年9月開始削減成本，包括關閉辦事處、裁員、減少貨機機隊，並取消偏遠地區低獲利的周日送貨服務。

Atlantic Equities分析師 霍爾姆斯(Oliver Holmes)表示，「我們相信聯邦快遞的成本削減將縮小與UPS的獲利率和估值差距。」並補充說聯邦快遞的成本削減措施將在很大程度上幫助該公司提高獲利率。

根據Refinitiv數據，聯邦快遞第4季營運支出預計將由前3個月的211.3億元降至208.1億元。UPS最近一季的營運費用為203.8億元。

然而，在獲利方面，聯邦快遞遠遠落後於UPS，這使得這家總部位於田納西州孟菲斯的公司成為激進股東的目標。

聯邦快遞最近幾季的淨利率為3.48%，而UPS為8.27%，兩家公司的會計年度不同。

為了在投資人壓力下進一步提高獲利率，聯邦快遞在4月宣布將把其獨立的快遞業者合併為一個實體，部分專家認為此舉是降低勞動成本的機會。

從歷史上看，聯邦快遞的主要競爭對手在控制成本方面做得更好，但在此同時工會勞動成本更高。

分析師表示，支出並不是聯邦快遞面臨的唯一問題。他們認為，這家快遞巨頭比UPS更容易受到「快速」空運的弱點影響；UPS 比較依賴線上零售商和其他托運人較青睞的陸運。

霍爾姆斯說：「隨著陸運市場增速超過空運，這種動態為UPS提供了更大的有機成長商機。」