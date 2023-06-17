散戶追捧 電動車股價大漲

電動車新創公司不斷燒錢以提高產量，同時又面臨諸多內外不利因素。（路透）

從Nikola到Lordstown Motors等電動車 新創公司本周股價 表現強勁，讓這些資金短缺的公司本周大幅上漲。

這些個股連日上漲，其實並沒有任何明顯的消息或催化劑，分析師和交易員認為這些被高度放空的股票 可能會出現軋空行情。

例如，根據Refinitiv數據，Nikola本周市值翻了一倍以上，其空頭部位為15.7%；Lordstown和Workhorse Group等其他大漲個股的空頭部位分別有15.2%和24.3%。

另一支被嚴重放空的二手車零售商Carvana也公布強勁的財報，使其市值本周增加近13.8億元。與此同時，電動車新創公司的總市值增加超過5億元。

這波反彈也恰逢特斯拉創下連漲天數的紀錄；特斯拉是電動車市場龍頭，其股票走勢經常影響該產業的其他公司。

股價的飆升也得到散戶的大力支持，根據摩根大通散戶流量追蹤機構指出，Nikola 15日是散戶交易量第五大個股。

Carvana和市值剛超過5億元的電動車新創公司法拉第未來(Faraday Future)也在散戶投資人交易的前20名股票之列。

股價大漲可能有助於Nikola免於下市的風險，該公司於5月底收到那斯達克的通知，因為其股價在過去30天內一直低於1元的最低水平。

Nikola股價16日下跌15%至1.19元，連續第3個交易日保持在最低水平之上，如果連續10個工作日交易價格高於1元，該股票將重新符合那斯達克的規範。

Nikola的12個月遠期市銷率為3.21，而Workhorse為1.38，特斯拉為7.23。

即使如此，電動車新創公司仍然面臨許多挑戰，Nikola和Lordstown今年來分別下跌46%和75%；它們正在消耗公司現金儲備以努力提高產量，但同時利率上升和高通膨限制了它們獲得資金的機會。

Lordstown還與大股東富士康陷入激烈爭執，富士康威脅要取消對這家電動車製造商至關重要的1.7億元資金。