鷹式暫停升息 Fed發出6訊號
編譯簡國帆／綜合報導
Fed決議按兵不動，維持聯邦資金利率區間於5%~5.25%，卻被稱為「鷹式暫停」升息，主因本次決策的「鷹姿」顯露在六個面向。
利率點狀圖暗示今年再升息2碼：這次決策最大意外當屬利率點狀圖，若年底前再升息2碼，將使聯邦資金利率區間攀抵5.5%~5.75%，彭博經濟學家認為，這次點狀圖意在說服市場Fed的升息決心。
決策聲明透露升息循環還沒結束：決策聲明加入「本次會議維持目標區間不變」措辭，暗示按兵不動為「本次限定」，並表示必要時將繼續升息，這也說明為何鷹派陣營官員未提出異議。
鮑爾想完全打消市場的今年降息念頭：鮑爾在決策會後記者會一開始，就直言Fed理解高通膨帶來的痛苦，強調「對抗通膨」仍是第一要務，通膨率有上行風險，要回到2%仍「有長路要走」。鮑爾再度重申，今年降息不適當，點狀圖也顯示沒有任何官員預期今年會降息，暗示降息可能是「兩年後」的事。
鮑爾大談通膨：鮑爾在記者會上用大量時間談論通膨，明言未來最重要的指標將是核心個人消費支出（PCE）平減指數這個通膨指標。Wilmington信託公司首席經濟學家提利認為，鮑爾最新訊息是「我們真的需要看到核心PCE指數改善，才會停止升息，達到利率的限制性水準」。5月PCE平減指數將在28日公布。
7月可能升息：鮑爾說，確實討論到7月，7月是個「什麼都有可能」的會議。政策分析業者Capital Alpha合夥人卡茲指出，這形同坦言Fed非常有可能在7月升息。
鮑爾淡化金融情勢威脅：鮑爾表示，現在要判斷銀行緊縮授信的影響還太早。他說，銀行業者商用不動產貸款將遭逢損失，但「感覺像會隨時間發生，而非驟然來襲且構成系統性風險」，Fed正「非常謹慎」觀察商用不動產。
上一則
微軟股價創新高 高管預測AI年營收能飛快破100億
下一則
FB留言