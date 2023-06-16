升息難阻漲勢 AI推升股指

雖然Fed再度發出鷹派訊號，仍然不足以嚇退追逐人工智慧(AI )浪潮的股票投資人。

14日的美股走勢再次證明：就算Fed警告可能需要大幅提高利率以抑制通膨，但史坦普500指數 和那斯達克指數仍然連續第5個交易日上漲。AI類股一如既往地成為當日的熱點，而由於其中的高市值科技股占比較高，因此即使史指近60%成分股下跌，但該指數當天依然上漲。

似乎沒有什麼能夠改變多頭對科技股的迷戀，科技股再次像2020年疫情期間一樣扮演避風港的角色，那指依然可望連續第4個月上漲。

Penn Mutual Asset Management基金經理人任志偉(Zhiwei Ren)說，「宏觀事件似乎不再重要，因為大家都認為AI可以改變遊戲規則。」「由於Fed轉向鷹派，那指應會下跌，但一些高市值AI股可能發揮撐盤作用。」

Seaport Research Partners宏觀策略分析師科賽爾(Victor Cossel)表示，那指創下一年新高，而10年期國債殖利率 在近幾周緩慢走高後，依然低於去年的高點，這為科技股創造了「理想的順風」。

他說：「我們整體看好科技股，因為這些公司在疫情期間率先進入需求拉動階段，在2022年率先削減開支，現在則有可能在2023年下半年率先發揮營業槓桿效果。」

投資人有很多理由對經濟和市場感到悲觀。鮑爾一再重申，通貨膨脹率仍然高於Fed 2%的目標，而許多經濟學家也認為Fed的超級緊縮措施可能引發衰退。但AI引發的熱潮讓策略師認為，這項技術或許會以某種方式提振股市。高盛集團的柯斯汀(David Kostin)在研報中寫道：「AI的潛在利潤提振作用已經給股市帶來了上漲動力。」

但需要確定的是，部分市場觀察人士認為，美股的韌性還源自其他因素，包括Fed主席鮑爾拒絕承諾7月升息，以及Fed調升經濟預期。（財經新聞組）