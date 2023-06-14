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自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

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財經簡訊

財經新聞組／整理

小摩對Nucera估值32億元

根據經紀公司的研究報告，Thyssenkrupp Nucera宣布有意在證券交易所上市，摩根大通對其估值約為30億歐元，合32億元。Nucera的上市可能成為今年歐洲最大IPO之一，找到合適的估值是確定投資人將擁有多少股票的關鍵；該公司計畫發行5億至6億歐元新股。

GM與SDI合資30億生產電池

印第安納州州長表示，通用汽車(GM)和三星SDI將在該州New Carlisle 附近建設價值超過30億元的電動車電池工廠，目標是年產能達到30吉瓦時(GWh)。該工廠將生產高鎳棱柱形和圓柱形電池，計畫自2026年開始營運，創造1700個工作崗位。兩家公司4月宣布合資計畫，但沒有透露地點。

未來20年更新航空機隊需4兆

飛機租賃公司Avolon表示，未來20年全球航空業需要4兆元資金來資助新的商業客機和改造全球機隊。預估到 2042 年，航空公司和租賃公司將接收4.43萬架商用客機，其中約一半用於替代舊機，另一半用於成長。屆時全球商用客機機隊數量將增加近一倍，達到4萬6880架。

傳聯航與機師達成80億合約

《彭博》引述聯合航空CEO的話報導，聯航將向其機師提供一份4年內調薪超過80億元的合約，使其成為美國主流航空公司中最豐厚的勞務交易。達美航空在3月與機師達成具里程碑意義的合約，提供70億元的更高薪酬和福利，給競爭對手航空公司造成比照辦理的壓力。

埃森哲投資30億元強化AI

埃森哲(Accenture)表示將在3年內向其數據和人工智慧(AI)計畫投資30億元，使這家IT諮詢公司使用尖端技術的員工人數增加一倍。該公司就生成式AI項目為各種客戶提供諮詢和服務。該公司表示，隨著招聘、收購其他公司和培訓更多員工，將有8萬名員工從事AI工作。

Stellantis召回35.4萬輛吉普

Stellantis在國家公路交通安全管理局(NHTSA)發布的文件中表示，將在全球召回超過35.4萬輛吉普車，因為後懸吊彈簧可能在生產過程中安裝不正確，在行駛過程中可能會脫落。召回車款涉及某些2022年和2023年份的Grand Cherokee以及2021年至2023年的Grand Cherokee L SUV。

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