全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）12日最新排名，現年78歲的甲骨文 創辦人艾里森（Larry Ellison）以淨資產1298億美元，首次擊敗微軟創辦人比爾蓋茲的1291億美元，躍居全球第4富。

CNN報導，至12日市場收盤為止，甲骨文今年股價已上漲超過42%，來到每股116.5美元。甲骨文13日發布報告顯示，2023財政年甲骨文營業額來到500億美元，為史上新高。甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）表示，公司的基礎設施及雲端服務是為公司獲利帶來成長的主要項目。

艾里森2014年宣布卸下甲骨文執行長職務，之後成為甲骨文的董事及首席技術官，並透過持股賺進大部分財富。

根據美國證券交易委員會（SEC）2022年一份股東會 委託書（proxy statement），艾里森持有甲骨文公司約42.9%股份，是公司最大股東。另一份2022年SEC股東會委託書顯示，艾里森持有特斯拉1.5%股份。

根據CNN，甲骨文公司正砸重金投資 AI技術，投資對象包括新創公司、OpenAI的競爭對手之一Cohere。據報導，Cohere在上周一輪募資中募得共2.7億美元資金。

CNN報導，甲骨文是全球最大企業軟體供應商之一。艾里森與合夥人於1977年開始販售他們的第一套資料庫系統「甲骨文資料庫」（Oracle Database），並在5年後將公司改名為甲骨文。