紐約Fed：通膨預期正在下降

紐約Fed公布的調查顯示，消費者對通膨正在下降的看法越來越樂觀。5月消費者預期調查顯示，1年期通膨預期下降0.3個百分點至4.1%，為2021年5月以來的最低預期；當時的1年期預期為4%。該調查符合普遍預期，即雖然物價仍遠高於Fed 2%的年度目標，但總體趨勢較低。

那斯達克 105億收購軟體公司

那斯達克將以105億元現金和股票收購為華爾街開發軟體的公司Adenza；其中包括57.5億元現金和8560萬股那斯達克普通股。那斯達克表示，這項收購案補充了其市場技術和反金融犯罪解決方案，並強化其在更全面的監管技術、合規性和風險管理解決方案方面的產品。

生產受阻 Catalent上季虧損

Catalent Inc第3季虧損大於預期，因這家外包藥品製造商的主要設施持續面臨生產挑戰。由於印第安納州和布魯塞爾工廠的一系列失誤，該公司在不到一個月的時間內三次延後公布財報。不計項目，第3季虧損1700萬元，合每股虧損9分；一年前為調整後獲利1.88億元，合每股1.04元。

甲骨文上季業績財測超預期

軟體供應商甲骨文第4財季業績和財測超出預期。截至5月31日當季，營收同比成長17%至138.4億元。淨利33.2億元，合每股1.19元，上年同期為31.9億元和每股1.16元；調整後每股獲利1.67元，高於預期的1.58元。預計第1財季調整後每股獲利為1.12至1.16元，營收成長8%至10%。

諾華為罕病藥收購Chinook

諾華製藥(Novartis AG)同意以高達35億元價格收購Chinook Therapeutics Inc.，以在腎臟罕病的高級測試中增加兩種有希望的療法。這家瑞士製藥公司將以每股40元現金收購位於西雅圖的Chinook，收購價格比9日收盤價高出67%。如果藥物達到某些監管里程碑，每股將再多付4元。

大摩看好新興市場債券

摩根史坦利成為最新一家看好新興市場債券的華爾街投行。不過其策略師表示，面對強勢美元，他們仍對發展中經濟體的貨幣持謹慎態度。大摩策略師洛德(James Lord)表示，「我們將對新興市場本幣債券的立場上修至看漲，今年將大多保持中性立場。」「新興市場正在降息，比Fed還早。」