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華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特將召回12.5萬輛卡車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於引擎室有起火風險，福特汽車將召回超過12.5 輛運動型多用途車(SUV)和卡車。這次召回擴大一年前的類似召回範圍，涵蓋一些在2020年至2023年間生產的2.5升混合動力引擎的Escape和林肯Corsair SUV及其Maverick小型皮卡車。

百佰雞新增熏黑雞肉三明治

炸雞連鎖店百佰雞(Popeyes Louisiana Kitchen)將熏黑雞肉三明治永久列入菜單，這是繼其雞肉三明治系列自4年前掀起熱潮以來首次新增。新菜單項的特色是醃製12小時並用Cajun香料調味的雞胸肉，但並未裹上麵包屑。顧客也可在所有三明治中選擇添加培根和哈瓦蒂乳酪，每份1.5元。

微軟爭取英國批准收購動視

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，他正在尋找解決方案，以爭取英國批准該軟體巨頭以690億元收購「使命召喚」製造商動視暴雪。英國競爭管理機構CMA在4月阻止了這椿史上最大遊戲交易，微軟對這一令人震驚的決定提出上訴。史密斯表示，他希望結果能夠改變。

ARM棄英選擇在美上市掛牌

英國科技寵兒Arm備受期待的首次公開募股(IPO)可能會放棄主場優勢，轉而選擇紐約。但倫敦證券交易所CEO霍格特(Julia Hoggett)仍然希望該公司有朝一日在英國上市。如果不是監管差異，她認為ARM可能會恢復到2016年被日本軟銀收購之前的方式：在倫敦上市並發行ADR在美交易。

SEC控Coinbase為非法經紀

美國證券交易委員會(SEC)在紐約聯邦法院起訴加密貨幣交易所Coinbase，指控該公司為未註冊的經紀人和交易所，並要求「永久限制和禁止」該公司繼續這麼做。SEC在訴狀中指出，Coinbase的招牌機構經紀、交易和質借行為違反了證券法。

默克藥廠控告拜登政府違憲

全球製藥商默克公司提告拜登政府根據「降低通膨法案」(IRA)賦予醫療保險大幅降低老年人藥品價格的新權力，這是製藥業開始反擊該計畫的第一步；在向聯邦地方法院提出的訴狀中痛斥談判過程「等同於敲詐勒索」，在沒有公正補償的情況下將私有財產用於公共用途，違反憲法第五修正案。

證券 微軟 拜登

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