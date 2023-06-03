美就業市場堅韌 聯準會升息收手投變數

美國聯邦準備理事會為對抗通貨膨脹，已連10場例會決議調高利率，6月是否暫停升息以觀望情勢，深受矚目。圖為聯準會總部外觀。（中央社）

最新數據顯示美國就業市場堅韌，經濟在高利率 壓抑下維持勁道。聯準會 利率連10升後收手變數增加，就算官員6月決議暫停升息 ，下半年仍可能再度調高利率，以利通膨降溫。

勞工部2日公布，美國5月非農業就業人口增加33.9萬人，遠優於市場預期的增加19萬人；3、4月數據修正後合計淨增9.3萬人，顯示春季就業市場比原估強韌。這是連續第14次就業成長數字優於華爾街預期，即使失業率從4月的3.4%升至3.7%，仍接近54年來最低點。

這份數據是聯邦準備理事會（Fed）6月中旬決策的重要參考。在此之前，負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）官員已分成兩派：一派偏好6月「跳過」升息，繼續觀察貨幣政策緊縮對經濟的影響；另一派主張持續升息。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）屬於前者。他於1日出席美國全國企業經濟協會（NABE）活動時說：「至少在一次例會按下停止鈕、觀望情勢的時候到了。」

為恢復物價穩定，聯準會自去年3月起連10場例會決議升息。5月初升息1碼（0.25個百分點）後，聯邦資金利率目標區間達到16年來最高的5%至5.25%，和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後趨近零的水準相比，整整高5個百分點。

官員眼見多家區域銀行倒閉以致人心不穩，5月在決策聲明中暗示這波40年來最迅猛升息循環可能暫時劃上休止符。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近期也在華府一場貨幣政策會議上說，銀行業承受壓力下可能收緊放款條件，政策利率或許不必升那麼多，就能達到預期目標。

這一年來，美國物價漲勢緩和許多，但與聯準會目標仍有差距，而且民間消費、工資成長出乎意料旺盛，使得服務業通貨膨脹特別頑固。

勞工部最新就業數據顯示，美國5月平均時薪年增4.3%，與3、4月數值相去不遠，低於去年成長率5.5%，但高於長期均值3%。

一週前，多數投資人預期聯準會6月將持續升息。但即將升任聯準會副主席的理事傑佛森（Philip Jefferson）5月31日在華府演講時說，暫停升息有助官員更清楚掌握一年來政策緊縮累積效果，導致市場預期翻轉，認為6月不會升息的投資人居多。

最新利率期貨市場行情顯示，聯準會6月利率按兵不動的機率近75%，升息1碼機率則是25%。

不過，傑佛森強調一場例會決定利率按兵不動，不代表這波升息循環已達頂點。這意味聯準會正在為下半年至少升息一次預留空間，以期通膨在經濟沒有明顯惡化的環境中早日回歸聯準會目標，最新就業數據讓鷹派（主張緊縮政策）官員主張更站得住腳。

聯準會官員預定6月13日集會，當天將獲知美國5月消費者物價指數（CPI）數據，並於隔天公布利率決策結果。