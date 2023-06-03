隱藏版潛力股 「這家」AI公司對ChatGPT沒興趣 直攻更大AI商機

提到人工智慧（AI）概念股，投資人可能聯想到輝達、Google'、微軟。但家喻戶曉的老牌科技公司IBM，長年投資雲端和AI，配發股利大方，卻很少人發覺藍色巨人是誘人的AI潛力股。（路透）

提到人工智慧（AI ）概念股，投資人最先想到的可能是年初迄今股價飆漲逾170%的AI晶片大廠輝達（Nvidia）。但有個家喻戶曉的老牌科技公司，長年投資雲端和AI，配發股利大方在科技業名列前茅，卻很少人發覺它是誘人的AI潛力股，今年來股價還跌8%。

巴隆周刊（Barron's）指出，這支隱藏版AI潛力股就是IBM 。市場對IBM在AI領域的價值視而不見，其來有自，但忽略這個藍色巨人卻相當短視。過去三年來，在執行長克里希納（Arvind Krishna）穩健掌舵下，IBM已脫胎換骨，摩拳擦掌準備在AI領域大顯身手。事實上，IBM對AI知識技能的掌握在企業界幾乎無人可出其右，但目前的預期股價營收比卻低於2倍，遠低於輝達的將近20倍。IBM還提供高於5%的股利收益率。

而且，IBM深耕AI應用領域至少已40年。1997年（比輝達股票上市早兩年），IBM超級電腦「深藍」（Deep Blue）擊敗當時世界棋王卡斯帕洛夫（Garry Kasparov），轟動一時。2011年IBM超級電腦「華生 」（Watson）連連擊敗益智問答節目Jeopardy衛冕者，更是聲名大噪。

然而，IBM後來挾「華生」大舉進軍醫療照護、新藥發現等應用領域未果，2022年據說以10億美元價格出售華生健康（Watson Health）事業，市場似乎把此舉解讀為IBM已放棄AI。但實則不然。

「華生」華麗轉身 兵分三路卡位AI市場

日前克里希納接受巴隆周刊訪問時，對IBM的AI策略侃侃而談。

首先，IBM最近推出全新版「華生」，稱為「Watson X」。這套新系統有三部分：

一，Watson.ai與企業客戶共同建立新模型，或稱「資料集」（data sets）。

二，Watson.data的功用如數據存儲（data store），競爭對手包括Snowflake。

三，Watson.governance則監控眾AI模型，以確定正確無誤，不至於充斥不實或不當的資訊。

與眾不同的是，IBM不打算打造下一個聊天機器人ChatGPT。克里希納說：「公共模型強大得不可思議，而Google、臉書和微軟的業務跟那種模式是絕配。所以他們建造非常、非常龐大的模型，為人人服務。」

IBM專攻商機更大的企業AI應用市場

但克里希納認為，面對公眾的AI應用只占未來AI商機一小部分而已，「有如冰山一角」，在微軟Bing和Google Bard這類聊天機器人露出AI藍海水面的同時，「有更多的使用案例並不因龐大的公共模型而受惠」。

IBM的策略是協助客戶建構自己的AI應用，把自家數據的價值發揮得淋漓盡致。某些情況下，IBM把開放原始碼模型與專屬數據融合起來。IBM也為一些客戶量身打造其數據專用的私有模型。

克里希納提到，顧問公司PwC Global預測，到2030年，AI可望為全球經濟貢獻將近16兆美元的產值。他認為，遠眺未來，AI可望協助IBM營收成長5%左右。

言下之意是：AI為IBM打開新的機會之窗，將為營收錦上添花。