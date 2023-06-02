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債限法案過關利多失靈 美元邁向1月來最大周線跌幅

編譯湯淑君／綜合外電
美元2日走軟，朝1月中來最大周線跌幅邁進，縱有國會通過提高債限、解除債務違約危機的利多，也撐不起美元。（路透）
美元2日走軟，朝1月中來最大周線跌幅邁進，縱有國會通過提高債限、解除債務違約危機的利多，也撐不起美元。（路透）

美元2日走軟，朝1月中來最大周線跌幅邁進，縱有國會通過提高債限、解除債務違約危機的利多，也撐不起美元，因為現在關注焦點轉向聯準會（Fed）本月利率決策，市場普遍預期Fed這次將暫停升息，降低美元的吸引力。

路透報導，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）2日盤中下跌0.1%，本周迄今跌幅將近0.8%，是1月中以來最大單周跌幅。

City Index市場策略師Fiona Cincotta說：「債限問題過去了，焦點轉回央行和經濟數據。問題是，現在訊息好壞參半，最近有兩位官員提到（升息）跳過6月，但也不排除等到夏末再升，甚至7月就升。所以，我認為，升息預期猶在，美元可能還是有支撐。」她還說：「別忘了，通膨仍高。」

Baird投資策略分析師梅菲德說，債務違約警報解除，對美元「或許是利多」。但5月兩黨就債限爭議僵持不下時，美元照樣勁揚，ICE美元指數5月勁升2.6%，逆轉之前連兩月下滑的頹勢，顯然債限僵局並沒有絆倒美元。

梅菲德指出，原因在於，近來美元走勢主要反映對Fed利率動向的預期。

2022年Fed快馬加鞭使勁提高利率，帶動美元在去年9月間升抵逾20年高峰，但後來已大幅滑落。今年5月美元止跌回升，反映市場仍擔心通膨和就業數據仍強，憂心Fed可能打消6月暫不升息的念頭。

聯邦資金利率期貨價格顯示，此刻交易員預期Fed 6月升息機率約29%，遠低於本周初的將近70%。市場對聯邦資金利率的短期預期降下來，顯示美元短線看跌。

利率 升息 指數

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