不確定性已消除 股指9個月新高

眾議院通過債務上限法案是避免違約的關鍵一步，該法案已提交參議院 ，美股收漲。

道瓊工業平均指數 上漲153.3點或0.47%收3萬3061.57點，即使Salesforce在發布財報一天後下跌4.69%。史坦普500指數上漲41.19點或0.99%收4221.02點。那斯達克綜合指數上漲165.7點或1.28%收1萬3100.98點。史指和那指均收於2022年8月以來的最高水平。

在兩黨支持下，財政責任法案31日晚間以314票對117票通過。參議院多數黨領袖舒默表示，參議院將繼續開會，直到這項法案被送到拜登總統的辦公桌上。

除了債務上限之爭，投資人還期待Fed於6月13日至14日的政策會議成為另一個可能的市場催化劑。費城Fed主席哈克認為Fed已接近能夠停止升息的地步。但他本周稍早時表示，2日的就業 報告可能會改變他在利率會議中的投票決定。

ADP數據顯示，5月私人就業人數成長超過預期，而上周申請失業救濟金人數低於預期。由於擔心持續強勁可能促使Fed在本月政策會議上再次升息，勞動市場一直是經濟中備受密切關注的領域。

那指本周至今上漲近1%，可望連續6周收漲，為2020年1月以來未見的連續漲幅。史指可望收高0.4%左右，而道指本周可能下跌0.1%。