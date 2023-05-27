輝達股價飆 凸顯道指過氣

AI題材發燒，使那斯達克綜合指數今年來漲勢如虹。相形之下，道瓊工業指數今年表現相對遜色。「路透）

風水輪流轉，道瓊 工業指數 去年表現遙遙領先那斯達克綜合指數，且領先差距是20年來最大，但2023年情勢大逆轉，道瓊指數在美股 三大指數中反倒落居第三。華爾街一些分析師質疑，道指已不合時宜，不再能忠實反映美股現況。

今年投資人瘋人工智慧（AI）概念股，例如把繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價棒上天，單是25日就飆漲24.4%。

截至25日（2023年美股第100個交易日）為止，年初迄今，科技股為主的那斯達克綜合指數躍漲逾21%，遙遙領先；標普500指數今年來上漲8.1%；唯獨道指不漲反跌1.2%。

財經網站MarketWatch報導，不少分析師批評，道瓊指數今年表現差勁，主因是這個藍籌股指數的科技成分股太少，尤其欠缺當紅的AI概念股（如輝達）。AI題材激發投資人熱情，是2023年美股大漲的一大力量。

此外，道瓊指數也未納入臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、電動車領導廠商特斯拉，或亞馬遜，而這些大型股對今年標普500、那指的漲幅貢獻良多。

道瓊工業指數30支成分股雖包含微軟和蘋果，但這兩大科技巨頭在道指的權重，不如在標普500指數和那指那麼有分量。Wealth Alliance總裁狄頓認為，這是道瓊指數被視為「過氣」的一大原因。

至於去年道瓊指數表現相對出色，是因為2022年股市市況糟糕，道瓊成為「比較不爛」的選擇。當時，去全球化和能源價格飛漲，使一些景氣循環股相對抗跌，並推升石油與天然氣公司的股價。但2023年市場趨勢轉變，AI熱潮則使科技股再獲投資人寵愛。

「新經濟股vs.舊經濟股」運勢互為消長，從道瓊和那斯達克強弱勢易位，即可見一斑。eToro美股策略師Callie Cox就說：「道瓊有點與時代脫節。」