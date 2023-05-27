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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

財經簡訊

財經新聞組／整理

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企業廣告數據 Meta自我設限

英國競爭與市場管理局(CMA)表示，社交媒體巨頭Meta已提出自行限制在Facebook Marketplace服務中使用其他企業的廣告數據，以解決監管機構的競爭指控。CMA表示有意接受這些承諾，其中包括廣告商可以選擇不讓它們的數據用於改進Facebook Marketplace分類廣告平台。

貨幣市場基金流入近400億元

貨幣市場基金在截至5月24日當周淨流入399億元，為4周來最大。因為投資人傾向於在華府同意提高債務上限的最後期限前，進行更安全的投資。與此同時，風險較高的股票型基金連續第9周出現資金流出，價值17.9億元。價值型基金和成長型基金中分別流出10.6億元和7.03億元。

美商銀：6月底或現避險潮

美國商銀最新報告顯示，投資人過去連續3年將現金投入股市的動能，如今已經有所減弱。策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，投資人正將資金從股市撤出，轉而投入貨幣市場基金和債市。隨著Fed升息行動的影響性滲透到市場和金融狀況收緊，「預計6月底還會出現另一波避險潮」。

莫德納在中國註冊法人實體

疫苗製造商莫德納(Moderna)已在中國註冊法人實體，尋找商機。這家美國製藥生技公司於5月24日在上海註冊名為Moderna (China) Biotech Limited的子公司。中國數據提供商指出，資本額為1億元。該公司之前在中國大陸沒有業務。去年在香港開設辦事處以擴展亞洲業務。

Marvell預測AI收入將翻倍

Marvell Technology Inc預測其人工智慧(AI)收入今年將翻倍，成為繼輝達之後第二家看好AI技術的美國晶片公司。預計AI明年收入將至少再翻一倍，並在未來幾年繼續快速成長；第2季雲端收入預計較上月成長10%。預測第2季收入13.3億元，高於分析師估計的13.1億元。

Ulta Beauty Inc降獲利預測

化妝品零售商Ulta Beauty Inc調降全年營業獲利率預測，因庫存縮減和供應鏈成本上升帶來壓力。該公司2022年下半年提高售價以保護獲利率，但商店費用上漲和工資壓力超過收益。此外，產品價格上漲和對經濟衰退的擔憂加劇，迫使消費者減少在化妝品和香水等非必需品的支出。

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