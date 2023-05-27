我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

債限協議將成 那指連漲五周

財經新聞組／綜合報導

交易員對國會達成協議提高美國債務上限、避免可能發生的災難性違約感到樂觀，美股大漲。

道瓊工業平均指數上漲328.69點或1%收3萬3093.34點。史坦普500指數上漲54.17點或1.3%收4205.45點。那斯達克綜合指數上漲277.59點或2.19%至1萬2975.69點。

英特爾和美國運通分別上漲5.84%和4.08%，領漲道指。史指科技類股和非必需消費品類股各漲逾2%。

那指連續第5周上漲，上漲2.5%。史指本周也上漲0.3%。道指本周表現不佳，下跌1%。

國會和拜登政府的談判代表正在形成一項將提高美國債務上限2年的協議。眾議院議長麥卡錫表示，25日晚上的會談取得進展，但補充說：「我們現在必須取得更多進展。」

最新數據顯示，4月通膨漲幅超過預期。作為Fed首選的物價壓力衡量指標，個人消費支出(PCE)指數上月成長0.4%，同比成長4.7%。

Target股價在最近圍繞其「驕傲月」行銷計畫引發的爭議後仍在下跌，但Evercore ISI表示，客戶將會回頭，並且仍認為其當前股價仍有約17%的上漲空間。

知情人士透露，摩根大通本周裁員500人。主要集中在技術和營運部門。截至3月底，這500個工作崗位不到摩根大通員工總數的1%。

指數 摩根大通 股價

上一則

香奈兒美銷售疲軟 靠中國補缺口

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

一洲焦點／數人頭之戰：如何通過債限預算案

一洲焦點／數人頭之戰：如何通過債限預算案
債限談判最後時間 拜登、麥卡錫接近達成協議 細節仍分歧

債限談判最後時間 拜登、麥卡錫接近達成協議 細節仍分歧
輝達早盤狂漲24% 激勵那指史坦普開高

輝達早盤狂漲24% 激勵那指史坦普開高
眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂