債限協議將成 那指連漲五周

交易員對國會達成協議提高美國債務上限、避免可能發生的災難性違約感到樂觀，美股大漲。

道瓊工業平均指數 上漲328.69點或1%收3萬3093.34點。史坦普500指數上漲54.17點或1.3%收4205.45點。那斯達克綜合指數上漲277.59點或2.19%至1萬2975.69點。

英特爾和美國運通分別上漲5.84%和4.08%，領漲道指。史指科技類股和非必需消費品類股各漲逾2%。

那指連續第5周上漲，上漲2.5%。史指本周也上漲0.3%。道指本周表現不佳，下跌1%。

國會和拜登政府的談判代表正在形成一項將提高美國債務上限2年的協議。眾議院議長麥卡錫表示，25日晚上的會談取得進展，但補充說：「我們現在必須取得更多進展。」

最新數據顯示，4月通膨漲幅超過預期。作為Fed首選的物價壓力衡量指標，個人消費支出(PCE)指數上月成長0.4%，同比成長4.7%。

Target股價 在最近圍繞其「驕傲月」行銷計畫引發的爭議後仍在下跌，但Evercore ISI表示，客戶將會回頭，並且仍認為其當前股價仍有約17%的上漲空間。

知情人士透露，摩根大通 本周裁員500人。主要集中在技術和營運部門。截至3月底，這500個工作崗位不到摩根大通員工總數的1%。