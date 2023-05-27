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看好AI後勢 花旗調升美股評級

財經新聞組／綜合報導

花旗集團策略師團隊將美股評級調高至「中性」，同時將科技股的評級調高至「加碼」，主因圍繞人工智慧(AI)技術的投資狂潮(AI hype)將進一步提振美股；同時也預期Fed升息周期將結束，美國經濟成長速度相較歐洲等地更具韌性。

以策略師威勒(Dirk Willer)為首的花旗集團全球資產配置團隊在最新報告中表示，美股正受到押注AI狂熱投資情緒的大力推動，因為科技巨頭在史坦普500指數的權重偏高，以及投資者配置部位很高。一旦Fed結束緊縮周期，AI投資主題將幫助科技股以及整體美股跑贏其他國家和地區股市。

花旗策略師們表示：「雖然AI相關股票的價格走勢顯然過度極端，尤其是在貨幣化實用仍處於未來式的階段、進入門檻也不太高，但我們仍然認為，在AI發展到足以讓人失望的程度之前，現在就放棄這種牛市趨勢還為時過早。」

今年以來，美股的超強復甦是由少數幾家科技巨頭所帶動，投資人轉向獲利潛力強勁且涉足AI技術的大型科技公司。GPU晶片巨頭輝達股價25日飆升至歷史新高，市值接近1兆元，就是因為全球企業對其AI用途的GPU晶片需求激增。

花旗策略師們曾在去年12月初看空美股，他們將美股的評級大幅下修至「減碼」。

花旗在26日的報告中解釋，由於擔心經濟衰退來臨，他們一直在減持美股，因為股市通常在衰退期間見底，而不是在衰退之前。但花旗策略師和經濟學家們目前預計，美國經濟衰退至少要到第4季才可能開始，而且衰退的風險還有可能進一步延後。

花旗策略師們在報告中指出：「我們必須承認，有些投資人期待已久的經濟衰退仍然還有一段距離，而3月銀行業動盪引發的預期信貸緊縮後果，至今也沒有以非常明顯的實質形式出現。」

美股 AI 投資

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