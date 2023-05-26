AI熱潮 費城半導體指數攀抵1年多高點

在人工智慧 (AI) 熱潮下，費城半導體指數今天攀抵1年多高點，並寫下6個月來最大單日百分比漲幅，主因輝達（Nvidia Corp）財測超出分析師預期，讓投資人驚豔。 （路透）

在人工智慧 (AI ) 熱潮下，費城半導體指數今天攀抵1年多高點，並寫下6個月來最大單日百分比漲幅，主因輝達 （Nvidia Corp）財測超出分析師預期，讓投資人驚豔。

路透社報導，費城半導體指數在攀抵2022年4月初高點後，漲幅來到6.3%，而迄今為止漲幅最大的晶片 設計公司輝達大漲26.7%，盤中報價一度創下394.80美元的歷史新高。

輝達昨晚宣布第2季營收目標，比華爾街預期高出50%以上，並計劃增加供應以滿足人工智慧（AI）晶片不斷增加的需求。這些AI晶片用於驅動ChatGPT等熱門服務。

須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）分析師羅蘭（Christopher Rolland）在研究報告中將輝達目標價從350美元上調至450美元。輝達目前最新報價為386.99美元。

儘管如此，除了輝達外，費城半導體指數中漲幅最大的股票還包括在紐約證券交易所（NYSE）上市的輝達晶片製造商台積電，漲幅為11.5%；電源供應製造商Vicor Corp漲幅超過15%，以及組件供應商芯源系統（Monolithic Power）上漲16.4%。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis首席分析師巴特爾（Dylan Patel）表示，芯源系統正在為輝達最新的旗艦AI晶片H100提供電源管理模組。