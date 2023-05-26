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市場面臨另一風險：債限僵局拖到6月中、影響Fed升息決策

編譯湯淑君／綜合外電
財政部長葉倫頻頻警告，國會若不及時提高美國債務上限，最快6月1日，就可能觸及無錢償債的「大限日」。（美聯社）
財政部長葉倫頻頻警告，國會若不及時提高美國債務上限，最快6月1日，就可能觸及無錢償債的「大限日」。（美聯社）

隨著6月1日債限「大限日」迫近，市場人士普遍預期下周就可望達成協議，化解美國政府無錢償債、甚至倒債的危機。但分析師指出，市場可能面臨另一種風險：債限之爭拖到下月中旬，也就是到聯準會（Fed）6月13日至14日下次開會時，還沒敲定債限協議。若這種情況果真發生，會對Fed利率決策產生什麼影響？

財政部長葉倫一再警告，最快6月1日，財政部就可能沒錢償付所有債務。共和黨和民主黨正設法敲定兩黨都能接受的協議，以利及時提高31.4兆美元的債務上限。共和黨希望協議附帶削減支出措施，總統拜登及其他民主黨人士則主張應無條件提高債限。針對最終協議綁不綁減支措施，雙方目前為止仍在角力中。

觀點一：僵局若拖到6月中 Fed照樣升息

財經網站MarketWatch報導，一些經濟學家認為，「大限日」可能比粗估的6月1日晚幾天或幾周降臨。達拉斯Comerica Bank首席經濟學家亞當斯推測，債限協商可能再持續數周，期間財政部仍握有一些工具，可在必要時延緩觸及債限。

亞當斯說，萬一到6月中旬仍談不出協議，而美國尚未債務違約，「如果基於通膨展望，有理由在6月升息，我認為Fed仍會升息」。

他解釋，Fed關切的是未來6至18個月的經濟展望如何，而往年的債限談判，對這個時間框架的經濟景氣並不構成顯著影響。因此，他說：「我不認為那（債限僵局）會阻止Fed升息。但若情況惡化到演變成全面的危機，導致金融市場大受驚擾、企業和消費者信心陡降，那就另當別論。」

觀點二：僵局若拖到6月中 Fed暫停升息

Brean Capital固定收益策略主管布克塔則認為，如果債限問題拖到6月13日至14日仍無解，而美國尚未債務違約的話，Fed可能傾向在下月決策會議上按兵不動，暫停升息，即使最新出爐的通膨和其他經濟數據很強，支持進一步提高利率。

理由是，沒人知道萬一發生債務違約可能導致什麼問題，「基於潛在的經濟下行風險」，Fed暫停升息腳步合情合理。

布克塔說：「希望不會走到那種地步，但此刻什麼情況都無法排除。必須把眾多不同的情境納入考量，即使發生機率微乎其微。」

「大限日」可能比6月1日晚幾周降臨

凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家艾許渥斯認為，債限僵局可能拖到6月上旬；假如發生「奇蹟」使能撐到6月15日，屆時季稅收估計會注入將近千億美元、紓解壓力，那麼就可能再撐到6月30日，到時候財政部可再採取緊急措施，取得將近1,500億美元。

艾許渥斯說：「結果是，財政部若能撐到6月上半月結束，那麼或許要到7月底或甚至8月初，才會下次耗盡資金。」

倘若債限僵局拖到6月中旬，將使聯準會（Fed）升不升息的抉擇更加棘手。Fed訂於...
倘若債限僵局拖到6月中旬，將使聯準會（Fed）升不升息的抉擇更加棘手。Fed訂於6月13日至14日舉行利率決策會議。（歐新社）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

升息 財政部 亞當斯

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