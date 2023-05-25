高盛投資 日本叫車軟體

日本最大叫車軟體Go Inc.宣布，高盛在最新一輪融資中投資了這家新創公司，估值為10億元。高盛向Go Inc.投資了100億日元，約合7210萬元。Go Inc.在日本經營類似Uber的叫車服務，但正試圖將重點放在其他行動領域。例如，它還銷售鏡頭和軟體來監控司機不會危險駕駛。

Pacwest出售房貸部門

中型銀行PacWest Bancorp同意出售其房貸部門以強化其資產負債表，股價上漲6.4%。房地產融資公司Roc360表示，將以未公開的金額收購PacWest房貸部門。該部門主要是向有興趣購屋進行翻新和轉售的房東和投資客提供貸款。PacWest 22日宣布折價出售價值26億元的房貸部門。

房貸利率 破7% 申請量下降

《Mortgage News Daily》報導，最熱門的30年期固定房貸平均利率超過7%，為3月初來最高水平。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降4.6%；自備20%頭款、符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率為6.69%。一年前為5.46%。

花旗以IPO方式分拆墨業務

花旗集團宣布計畫將其墨西哥業務Banamex進行首次公開募股(IPO)，正式進行長期分拆。該行於2022年首次表示將退出該業務；該業務經營約1300家分支機構，擁有超過1200萬零售客戶和約1000萬退休基金客戶。總共約有3.8萬名員工。

A&F上季意外獲利 調升財測

服裝零售商Abercrombie & Fitch業績超出預期，提高財測並公布意外的獲利。截至4月29日當季淨利1657萬元，合每股32分；而去年同期為虧損1646萬元，合每股虧損32分。不計一次性項目，每股獲利39分。銷售額從一年前的8.128億元增至8.36億元。同店銷售額成長3%。

Meta開始實施第三輪裁員

知情人士透露，Meta Platforms Inc自24日開始實施裁員三部曲的最後一輪。該公司在去年秋季裁員1.1萬多名員工後，於3月宣布裁員1萬人，成為第一家宣布第二輪大規模裁員的大型科技公司。自2020年以來，該公司員工數翻了一倍，裁員將使該公司的員工人數減到2021年年中左右水平。