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假日訂單已見 運輸景氣看回

財經新聞組／綜合報導

運輸業主管表示，沃爾瑪和目標百貨等零售商大多已解決了積壓未售庫存問題，並正在採取措施補充庫存。這種趨勢備受關注，因為消費者支出占美國經濟活動的三分之二以上，並推動了巨大的交通需求。

美國零售聯合會(NRF)產業組織首席經濟學家克萊恩亨茲(Jack Kleinhenz)表示，零售商今年已經開始對假日季下訂單。

零售訂單由工廠完成，然後運送給買家，其中有數周至數月的時間差。針對假日季的訂單，貨櫃進口的典型旺季出現在秋季，但在疫情期間發生得更早。

即使如此，美國進口已經恢復到疫情前水平，這加強了人們對2023年下半年交通運輸業好轉的期待。

貨運經紀公司RXO的CEO威爾克森(Drew Wilkerson)表示：「我們目前關注的最大問題是：『消費者需求會發生什麼變化？結果如何？』」

事實上，對提高聯邦政府借貸上限的僵局以及Fed升息抑制通膨的持續擔憂，削弱了這些利多消息的微弱影響。

本月稍早，美國消費者信心指數跌至6個月低點。由於通貨膨脹率居高不下，Fed官員已表示，預計利率將保持在高點或進一步走高，讓投資人對降息的希望破滅。

克萊恩亨茲說：「問題在於，高通膨持續越久，人們就會預計它會持續更久。」

美國港務局協會(AAPA)本月指出一般零售商品和家庭耐久財的需求風險，這些商品占美國海運進口半數以上。

AAPA表示，雖然一般商品商店不太可能積極下單，但為新屋帶來電器、家具、瓷磚、地板和其他商品的房地產業正受到利率上升的打擊。

即使如此，DHL Express美洲CEO帕拉(Mike Parra)仍看好美國消費者將保持韌性，對年底的活動感到「樂觀」。

不過他還是會關注8月、9月和10月的零售補貨情況，「畢竟這是第4季的重要指標。」（財經新聞組）

零售商 疫情 利率

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