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債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

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美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

編譯湯淑君／綜合外電
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。儘管分析師大多認為這種「末日場景」不至於發生，但理財顧問仍建議投資人有備無患。

巴隆周刊（Barron's）報導，瑞銀集團（UBS）資深投資組合經理人卡茲表示，國會和白宮都十分明白，若不就債限達成協議，將被視為製造經濟麻煩和金融災難的罪魁禍首，下場有如政治自殺，總統拜登要競選連任也勢必得先擺平此事，因此，愈是接近「大限日」，市場跌勢若加劇，將施壓雙方儘速敲定協議，即使是在最後一刻才敲定。

卡茲預料，萬一債務違約真的發生，最糟情境可能是美股出現二位數跌幅（深達20%）。但債限鬧劇落幕後，市場終將回歸由通膨、聯準會（Fed）和企業盈餘主導盤勢的局面。至於債市，若未能達成協議提高債限，美債殖利率曲線將嚴重「倒掛」（短期殖利率高於長期殖利率），對於手上有短期資金想賺取5%、6%或甚至7%利率的投資人，這會是大好時機。

道明財富美國首席投資策略長懷德亞預期，雙方在最後關頭必定攜手合作。但在那之前，市場波動難免加劇，到期日愈是接近6月初「大限日」的證券，殖利率跳得愈高。

懷德亞建議投資人眼光放長遠，因應債限僵局掀起市場短期波動，投資人最佳對策是聚焦「三個P」：計畫（plan）、投資組合（portfolio）和耐心（patience）。

換言之，就是擬出一套全方位理財計畫、打造內含優質投資的多元投資組合，而且達成長期目標要有耐心。

Carson Group首席市場策略師德崔克則表示，萬一債務上限沒能提高，可能迅速把美國經濟推入衰退，又萬一信評公司降低美國主權債信評等，股市可能應聲暴跌。例如2011年8月那次債限僵局，史坦普500指數一周內狂瀉近20%。

德崔克預期，2024大選將要登場，雙方可望設法達成協議。但要防範債限之爭失控，投資黃金可發揮避險功能，因為市場動盪之際，金價漲勢將遠勝美股表現。

投資 殖利率 美股

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