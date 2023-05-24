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美大限日迫近 焦慮投資人不想碰公債 資金避風港在這兒

編譯季晶晶／綜合外電
擔心美國債務違約的投資人不想碰公債，寧可溢價買擁有最高信貸評級美國公司發行的債券。（路透）
擔心美國債務違約的投資人不想碰公債，寧可溢價買擁有最高信貸評級美國公司發行的債券。（路透）

對於擔心美國債務違約、審慎綢繆穩妥選項的交易員來說，資金避風港是擁有最高信貸評級的美國公司所發行的債券

華爾街日報報導，在美債「大限日」之前的幾周，投資人開始迴避近幾個月就要到期的美國公債，寧可溢價購買微軟和嬌生的公司債。這兩家美國公司擁有信評機構的AAA頂級評等。

美債違約的焦慮瀰漫華爾街，史坦普500指數周二下跌逾1%，並進一步扭曲快要到期的國庫券交易。6月6日到期的國庫券，殖利率攀升到6%以上，是該債券發行以來最高，遠高於聯準會5%-5.25%的目標利率。此一利率通常為短天期國庫券設定基調。

債市因此產生罕見現象：公司債交易價格換算出來的殖利率低於公債殖利率，但通常公債被認為幾乎沒有風險，是比公司債更安全的投資。8月8日到期的微軟債券，以大約5%的殖利率易手，而上周的殖利率有時還不到4%。相較下，8月6日到期的國庫券，殖利率高於5.2%。債券價格和殖利率呈反向走勢。

也就是說，投資人寧可花較多的錢買進例如嬌生公司債，也不要美國公債。在債市，微軟和嬌生表現突出，因為它們是極少數擁有史坦普和穆迪AAA評等的美國公司之一。

正常情況下，即使是AAA等級公司發行的債券，殖利率也高於美國公債，但如今，美國國會共和黨人與民主黨領導的白宮進行債限協商，一直未達協議，讓市場備感焦慮。

不過，多數投資策略師仍然認為美國違的可能性不大。即使突破債限，相較於其他政府支出，財政部可能優先支付債券本金和利息，而即便違約，也可能只是延遲幾天付款。

殖利率 債券 投資

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