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蘋果市值增6900億 重新叩關3兆

財經新聞組／綜合報導
蘋果市值逐漸逼近3兆元大關。（歐新社）
蘋果市值逐漸逼近3兆元大關。（歐新社）

投資人只要再多買一些蘋果公司股票，這家科技巨頭的市值就會超過3兆元。

今年以來，這家iPhone製造商的股價已飆升35%，表現優於史坦普500指數9%的漲幅。在這段期間中，蘋果市值增加約6900億元，目前來到2.74兆元，距離3兆元大關僅差9%。

專業人士指出蘋果股票令人印象深刻的背後的幾個原因。

首先，蘋果公司繼續在許多方面展現優異的業務表現。Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「對蘋果來說，iPhone 15周期的裝機量動能強勁，加上該領域的需求強勁，這給股票帶來利多。」

在6月5日召開的2023年全球開發者大會上，這種裝機量動能可能會得到進一步提升，人們普遍預計蘋果將發表iOS 17操作系統，但部分蘋果觀察家仍然預期該公司將推出其研發多年的新款AR/VR頭盔。

與此同時，蘋果公司最新財報業績雖然並不完美，但仍受到在債務上限鬧劇和持續通膨下尋求相對安全的投資人的青睞。

摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)表示，「總的來說，蘋果的業績和財測正如投資人預期，對其防禦定位感到放心，同時在當前的宏觀經濟下，大型科技公司總體上具有更大的韌性。若進一步惡化，仍會繼續支撐蘋果股票26倍的本益比。」

投資大師的另一次信任投票，也提振了人們對蘋果的信心。

億萬富翁投資客、波克夏控股CEO巴菲特本月稍早表示他買進更多蘋果股票。波克夏目前持有蘋果價值1510億元的股份，高於2016年5月的10億元。

然而，中國經濟復甦停滯，可能會是2023年蘋果股價面臨的主要風險。

艾夫斯說：「除了通常的黑天鵝事件，蘋果股票面臨的最大風險是中國需求環境的下滑。中國是蘋果業務成長的心臟和肺部，到目前為止一切都很好，但仍是該股的最大風險。」

蘋果 股票 投資

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