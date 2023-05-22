加速晶片製程進步 應材擬在矽谷設研究中心

全球最大半導設備製造商應用材料公司表示，這座研究中心將坐落在加州森尼韋爾，將於2026年上線，並創造多達2000個工程師職位。 （路透）

美國半導體設備製造商應用材料公司今天表示，該公司擬斥資達40億美元，在矽谷設立晶片 研究中心，將結合台積電 等業界人才，以加速製程的進步。

路透報導，全球最大半導設備製造商應用材料公司（Applied Materials Inc）表示，這座研究中心將坐落在加州森尼韋爾（Sunnyvale），將於2026年上線，並創造多達2000個工程師職位。

這座研究中心將結合研究型大學，以及台積電、英特爾（Intel Corp）和三星電子（

Samsung Electronics Co Ltd）等大型晶片製造商的人才。

美國去年通過規模520億美元的晶片法、力圖讓先進半導體製造回到美國境內之際，應用材料宣布設立這座研究中心。

應用材料表示，這座新研究中心稱為「設備和製程創新暨商業化中心」（Equipment and Process Innovation and Commercialization Center），面積將比3個美式足球場還大。應用材料表示，該公司將在未來7年內投資 ，並期盼透過晶片法（CHIPS and Science Act）取得政府補助。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）告訴路透社：「我們絕對會推動前進，投資的速度將視政府的獎勵措施而定。」「就加速我們客戶和我們本身的技術路線圖來看，這項計畫的經濟效益很吸引人。」