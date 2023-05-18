看好避免違約 道指漲408點

投資人預期國會領導人和總統拜登 將能就美國債務上限達成協議並避免災難性的違約，美股大漲。

道瓊工業平均指數 上漲408.63點或1.24%至3萬3420.77點。史坦普500指數上漲48.87點或1.19%至4158.77點。那斯達克綜合指數上漲157.51點或1.28%至1萬2500.57點。

在總統與國會領導人16日會談結束時，眾議院議長麥卡錫表示，「更好的進程」已經到位，可以進一步會談，並表示「有可能在本周末達成協議」。白宮 表示，拜登取消了即將進行的國際訪問第二站，以專注於談判。

麥卡錫17日表示，「現在我們有了結構來找到得出結論的方法。」「我認為最終我們不會債務違約。我們終於讓總統同意談判。」

拜登同日在白宮表示，他和其他議員進行了一次「富有成效」的會議，「我相信我們會就預算達成協議，美國不會違約。」

最近對可能違約的擔憂令市場承壓。 道指本月至今下跌約2%，16日下跌1%。

在Western Alliance Bancorp最近詳細說明存款出現改善並增加後，地區銀行股反彈，提振了市場情緒。SPDR S&P Regional Bank ETF(KRE)上漲7.36%，而Western Alliance飆升10.19%。