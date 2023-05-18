看好避免違約 道指漲408點
投資人預期國會領導人和總統拜登將能就美國債務上限達成協議並避免災難性的違約，美股大漲。
道瓊工業平均指數上漲408.63點或1.24%至3萬3420.77點。史坦普500指數上漲48.87點或1.19%至4158.77點。那斯達克綜合指數上漲157.51點或1.28%至1萬2500.57點。
在總統與國會領導人16日會談結束時，眾議院議長麥卡錫表示，「更好的進程」已經到位，可以進一步會談，並表示「有可能在本周末達成協議」。白宮表示，拜登取消了即將進行的國際訪問第二站，以專注於談判。
麥卡錫17日表示，「現在我們有了結構來找到得出結論的方法。」「我認為最終我們不會債務違約。我們終於讓總統同意談判。」
拜登同日在白宮表示，他和其他議員進行了一次「富有成效」的會議，「我相信我們會就預算達成協議，美國不會違約。」
最近對可能違約的擔憂令市場承壓。 道指本月至今下跌約2%，16日下跌1%。
在Western Alliance Bancorp最近詳細說明存款出現改善並增加後，地區銀行股反彈，提振了市場情緒。SPDR S&P Regional Bank ETF(KRE)上漲7.36%，而Western Alliance飆升10.19%。
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