家得寶降財測 道指跌破均線

投資人消化了家得寶(Home Depot)黯淡的財測，美股收跌。華爾街也將注意力轉向國會領導人與拜登 總統就美國債務上限舉行的會議。

道瓊工業平均指數 自3月30日以來首次跌破50日均線，下跌336.46點或1.01%至3萬3012.14點。史坦普500指數下跌26.38點或0.64%至4109.9點。那斯達克綜合指數下跌22.16點或0.18%至1萬2343.05點。

道指成份股家得寶下跌2.15%；該零售商公布令人失望的上季營收並下修全年業績財測，原因是消費者延後大型家居裝修項目。

投資人正在焦急地等待債務上限談判取得進展。財政部長葉倫15日重申，如果白宮和國會之間沒有達成協議，美國最快可能在6月1日即所謂的「X日」違約。她16日加倍警告應立即提高限額：「違約將打破金融體系賴以建立的基礎。」「可以想像，會有許多金融市場崩潰：全球恐慌引發追加保證金、擠兌和甩賣。」

拜登對談判看法樂觀，而眾議院議長麥卡錫 表示仍然存在重大障礙。拜登至今一直堅稱，提高債務上限沒有商量餘地。然而，麥卡錫已推動談判促成一項協議，提高債務上限將與削減開支掛鉤。