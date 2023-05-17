家得寶降財測 道指跌破均線
投資人消化了家得寶(Home Depot)黯淡的財測，美股收跌。華爾街也將注意力轉向國會領導人與拜登總統就美國債務上限舉行的會議。
道瓊工業平均指數自3月30日以來首次跌破50日均線，下跌336.46點或1.01%至3萬3012.14點。史坦普500指數下跌26.38點或0.64%至4109.9點。那斯達克綜合指數下跌22.16點或0.18%至1萬2343.05點。
道指成份股家得寶下跌2.15%；該零售商公布令人失望的上季營收並下修全年業績財測，原因是消費者延後大型家居裝修項目。
投資人正在焦急地等待債務上限談判取得進展。財政部長葉倫15日重申，如果白宮和國會之間沒有達成協議，美國最快可能在6月1日即所謂的「X日」違約。她16日加倍警告應立即提高限額：「違約將打破金融體系賴以建立的基礎。」「可以想像，會有許多金融市場崩潰：全球恐慌引發追加保證金、擠兌和甩賣。」
拜登對談判看法樂觀，而眾議院議長麥卡錫表示仍然存在重大障礙。拜登至今一直堅稱，提高債務上限沒有商量餘地。然而，麥卡錫已推動談判促成一項協議，提高債務上限將與削減開支掛鉤。
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