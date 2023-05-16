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太貴難下手 換車時間延長

財經新聞組／綜合報導
路上汽車的車齡越來越長。（歐新社）
路上汽車的車齡越來越長。（歐新社）

今年路上的汽車平均車齡攀升至創紀錄水平，因為在新車供應不足和價格頻創天價情況下，車主換車頻率時間拉得更長。

根據S&P Global Mobility的最新報告，截至今年1月1日，公路上輕型車輛的平均車齡增加3個多月至12.5年，為2008-2009年經濟大衰退以來的最高增幅。其中房車增加3.8%至13.6年，卡車、SUV和跨界車成長1.7%至11.8年。

車齡的增加對AutoZone、O’Reilly Automotive和Advance Auto Parts等售後零件供應商來說是個好消息，它還能讓經銷商服務中心受益；但對新車經銷商和銷售來說並不是好兆頭。

S&P Global Mobility售後市場解決方案副總監坎普(Todd Campau)表示：「隨著平均車齡的不斷增加，整個售後市場和維修市場無疑是最大贏家。」「路上的舊車越多，所需要的維修就越多。」

S&P Global Mobility報告指出，美國公路上行駛的車輛總數超過2.84億輛；比去年的2.83億略有上升。

報告表示，去年平均車齡承受上行推力，最初是由於供應限制導致新車庫存水平低，然後由於利率上升和通貨膨脹在下半年降低了消費者需求，而導致需求放緩。

自新冠疫情開始以來，新車和二手車的價格一直在上漲，因為全球疫情危機加上供應鏈問題，導致新車生產不時停工。庫存的成本和稀缺性導致消費者轉向購買更多二手車，從而也提高了價格。

Cox Automotive報告指出，4月二手車平均標價為2萬6799元，是今年來的最高水平價位。4月新車平均交易價格為4萬8275元，同比上漲3.7%或1744元。

價格上漲的部分原因是消費者車型偏好從房車轉向多功能車。

S&P Global Mobility指出，由於消費者偏好更大的汽車，而汽車製造商樂於以更高的利潤率生產這些汽車，房車數量自1978年以來首次降至1億輛以下。

坎普說，「皮卡車一直十分暢銷，從未衰退。」「真正推升車價的動力是取代大多數家庭房車的跨界車。」

報告指出，2022年在美註冊的所有新車中有78%是跨界車、卡車或SUV。

汽車 二手車 疫情

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