美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美國債務違約的風險大到無以復加的地步，全球市場面臨陷入全新悲慘世界的威脅。投資 人幾乎無處可躲，只剩下最古老的避險工具：黃金。

彭博資訊最新的Markets Live Pulse訪調金融專業人士發現，為防範華府在債限問題上玩懦夫博弈、搞到最後不能履行償債義務，他們之中逾半數會買黃金。

替代選擇很匱乏。這項針對全球637名受訪者的調查顯示，在美債違約情況下，第二受歡迎的資產居然是美國公債，深具諷刺意味。

但連悲觀的分析師也認為，美債持有人最終還是會拿到錢，只是時間晚點兒而已。而且，在前幾年發生過的最令人揪心的債務危機，哪怕標普摘掉美國擁有的最高級別主權債信，美債依然上漲。

日圓和瑞郎等傳統避險貨幣 有一些擁戴者，但吸引力不如美元，更叫人吃驚的是，甚至比不上比特幣。

全球最大經濟體的主權違約現在已經成為所有人心中揮之不去的憂慮。約60%的MLIV Pulse受訪者表示，這次的風險比2011年還大。一年期信用違約互換的價格飆到遠高於前幾次危機時期的水準。

Invesco固定收益的另類投資和ETF策略主管Jason Bloom說，「考慮到選民和國會的兩極分化程度，風險比以前高。雙方都太固執己見，這就意味有他們無法及時採取行動的風險。」

黃金今年來表現很好，因此透過它來避險並不便宜。先是中國精品買家對黃金的需求不斷上升，接著發生銀行業危機，再加上美國違約的威脅，黃金現在距歷史最高價每英兩2,075.47僅一步之遙。

接受MLIV調查的多數投資人認為，如果債限之爭持續到最後一刻，但美國沒違約，那麼10年期美債會上漲。如果美國政府真的違約，對於後果如何，看法就見仁見智。約60%的散戶預計美國10年期公債在違約情況下會走弱。此一基準美債的殖利率 上周收3.46%，比年內高點低約63個基點。

債限僵局正使延遲兌付風險最大的一些超短期美債殖利率狂飆，加劇殖利率曲線的扭曲現象。利率最高的是6月初左右到期者，財長葉倫預計那是美國可能會耗盡舉債空間的「大限日」。如果財政部挺過6月中，那在面對7月下旬的新挑戰前，可能因預期的稅收和其他措施而獲得一絲喘息空間。

2011年債限僵局曾導致史坦普下調美國主權信評，不過，違約沒真的發生。當時美國公債購買量激增，將10年期殖利率壓抑到當時前所未見的低點，金價上漲，全球股票市值蒸發數兆美元。這次，專業投資人士對史坦普500指數的前景不像散戶那麼悲觀。

道明證券利率策略主管Priya Misra表示：「如果我們看到短期違約，市場反應將給國會施加要求提高債限的壓力。」

部分投資人認為債限鬧劇對美元造成了一些傷害。41%的投資人表示，如果美國違約，美元全球主要儲備貨幣的地位將面臨風險。

去美元化的風險是投資人正在認真考慮的東西。今年4月的一次MLIV Pulse調查顯示，大多數受訪者認為美元未來10年占全球外匯存底的比重將降至50%以下。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點