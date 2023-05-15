我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷利意味

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

編譯季晶晶／綜合外電
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美國債務違約的風險大到無以復加的地步，全球市場面臨陷入全新悲慘世界的威脅。投資人幾乎無處可躲，只剩下最古老的避險工具：黃金。

彭博資訊最新的Markets Live Pulse訪調金融專業人士發現，為防範華府在債限問題上玩懦夫博弈、搞到最後不能履行償債義務，他們之中逾半數會買黃金。

替代選擇很匱乏。這項針對全球637名受訪者的調查顯示，在美債違約情況下，第二受歡迎的資產居然是美國公債，深具諷刺意味。

但連悲觀的分析師也認為，美債持有人最終還是會拿到錢，只是時間晚點兒而已。而且，在前幾年發生過的最令人揪心的債務危機，哪怕標普摘掉美國擁有的最高級別主權債信，美債依然上漲。

日圓和瑞郎等傳統避險貨幣有一些擁戴者，但吸引力不如美元，更叫人吃驚的是，甚至比不上比特幣。

全球最大經濟體的主權違約現在已經成為所有人心中揮之不去的憂慮。約60%的MLIV Pulse受訪者表示，這次的風險比2011年還大。一年期信用違約互換的價格飆到遠高於前幾次危機時期的水準。

Invesco固定收益的另類投資和ETF策略主管Jason Bloom說，「考慮到選民和國會的兩極分化程度，風險比以前高。雙方都太固執己見，這就意味有他們無法及時採取行動的風險。」

黃金今年來表現很好，因此透過它來避險並不便宜。先是中國精品買家對黃金的需求不斷上升，接著發生銀行業危機，再加上美國違約的威脅，黃金現在距歷史最高價每英兩2,075.47僅一步之遙。

接受MLIV調查的多數投資人認為，如果債限之爭持續到最後一刻，但美國沒違約，那麼10年期美債會上漲。如果美國政府真的違約，對於後果如何，看法就見仁見智。約60%的散戶預計美國10年期公債在違約情況下會走弱。此一基準美債的殖利率上周收3.46%，比年內高點低約63個基點。

債限僵局正使延遲兌付風險最大的一些超短期美債殖利率狂飆，加劇殖利率曲線的扭曲現象。利率最高的是6月初左右到期者，財長葉倫預計那是美國可能會耗盡舉債空間的「大限日」。如果財政部挺過6月中，那在面對7月下旬的新挑戰前，可能因預期的稅收和其他措施而獲得一絲喘息空間。

2011年債限僵局曾導致史坦普下調美國主權信評，不過，違約沒真的發生。當時美國公債購買量激增，將10年期殖利率壓抑到當時前所未見的低點，金價上漲，全球股票市值蒸發數兆美元。這次，專業投資人士對史坦普500指數的前景不像散戶那麼悲觀。

道明證券利率策略主管Priya Misra表示：「如果我們看到短期違約，市場反應將給國會施加要求提高債限的壓力。」

部分投資人認為債限鬧劇對美元造成了一些傷害。41%的投資人表示，如果美國違約，美元全球主要儲備貨幣的地位將面臨風險。

去美元化的風險是投資人正在認真考慮的東西。今年4月的一次MLIV Pulse調查顯示，大多數受訪者認為美元未來10年占全球外匯存底的比重將降至50%以下。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

殖利率 投資 貨幣

上一則

「股神」巴菲特今年首季已全數出清台積電

下一則

鎧俠與威騰加速合併談判 因應NAND市場不景氣

延伸閱讀

促提升債限 民主黨要拜登別讓步

促提升債限 民主黨要拜登別讓步
6/1將違約 財部官員：債限談判頗具建設性

6/1將違約 財部官員：債限談判頗具建設性
美債違約「狼來了」戲碼演到何時

美債違約「狼來了」戲碼演到何時
貨幣市場基金 美企避風港

貨幣市場基金 美企避風港

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑
LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶
曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出

曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中