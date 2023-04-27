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Meta營收意外成長 上修本季財測

財經新聞組／綜合報導

Meta發布的第1季營收超過預期，並為本季提供了樂觀的財測。

Meta本季每股獲利2.2元。營收286.5億元，同比成長3%，高於Refinitiv估計的276.5億元。每日活躍用戶(DAU)20.4億，高於StreetAccount預期的20.1億；每月活躍用戶(MAU)29.9億，與StreetAccount預期相同。每用戶平均收入(ARPU)為9.62元，高於StreetAccount預期的9.30元。

在連續3季下降後，Meta第1季銷售額較上年同期279.1億元成長3%。對於第2季，Meta預計營收在295億元至320億元間，高於Refinitiv分析師預計的295億元。

Meta CEO查克伯格在財報聲明中說，「我們上季表現很好，社群繼續成長。」並指該公司「正在變得更有效率，這樣我們就可以更快地製造更好的產品，並處於更有利的位置來實現長期願景。」

為元宇宙開發虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術的Reality Labs部門銷售額為3.39億元，但營業虧損達39.9億元。該公司表示，今年Reality Labs的經營虧損將會增加。

全公司淨利從去年同期的74.7億元或每股2.72元下降23%至57億元或每股2.2元。

Meta表示，2023年總支出將在860億元至900億元之間。該數字包括30億至50億元的重組成本。

資本支出將保持在300億至330億元的範圍內。該公司表示，這個數字解釋了其增加的人工智慧(AI)投資及其廣告產品。

查克伯格計畫通過一系列裁員來精簡公司，預計將裁員約2.1萬人，投資人對此表示支持。該公司的營收基礎正因線上廣告市場遭受重創以及蘋果在2021年發布iOS隱私更新的持續衝擊而萎縮；蘋果的軟體更新大幅限制了廣告定位能力。該公司還面臨來自競爭對手TikTok日益激烈的競爭。

營收 投資 裁員

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