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婚禮市場的春天還未到來？美國訂婚戒指銷售急墜

編譯林聰毅／綜合外電

對於銷售迎合熱戀情侶商品的零售商來說，春天似乎還沒到來。繼上周全美最大婚紗銷售商David's Bridal宣布破產後，另一家販賣永恆愛情象徵訂婚戒指的珠寶商說，生意尚未從新冠疫情中恢復過來。

根據CNN商業新聞報導，美國最大珠寶業者徽記珠寶（Signet Jewelers）表示，新冠疫情削弱了訂婚戒指的銷量，主因是防疫封鎖導致情侶關係開始動搖，甚至到最後未能修成正果。

旗下品牌包括Zales、Jared、Kay Jewelers和Diamonds Direct的徽記珠寶說，在2020年初實施防疫封鎖後，許多情侶關係開始轉淡，約會次數也跟著急轉直下，因而形成了一道「訂婚鴻溝」。徽記珠寶總裁兼消費長辛格頓上周在該公司的投資人日表示：「我們今天依舊看到這種情況。」

辛格頓援引該公司的研究說，情侶平均在開始約會之後約3.25年訂婚。她說：「過去幾年所發生的事情正如我們所料」，「訂婚珠寶銷售在2023年度表現失色，預期在2024年度結束前仍不會有太大起色。」她說，在2026年前需成長約25%才能重返之前的訂婚水準。

但辛格頓也指出，有些跡象顯示情況正在好轉。這對徽記珠寶的業務至關重要，因為該公司50%的商品銷售來自婚禮。她說：「隨著人們在解封後開始重新外出，我們觀察到約會開始回升……。事實上，約會比疫情前增加了8%。」辛格頓表示，這並不表示訂婚會在一夕之間突然激增，而是未來意味著訂婚有望回升，「我們對即將到來的轉變充滿信心」。

徽記珠寶執行長卓索斯告訴投資人，「隨著訂單回到正常水準」，該公司正努力在未來三到五年內達成90億至100億美元的年度營收目標。她說，徽記目前在新娘珠寶的市占率為30%。

此外，由於疫情期間各種社交聚會陷入停頓，新人推遲了婚禮，連帶重創了婚紗的銷售。儘管疫後婚禮市場開始回溫，但對全美最大婚紗零售商David's Bridal來說為時已晚，該公司在本月17日表示已聲請破產保護。

David's Bridal受到許多因素的傷害，包括通膨以及來自線上零售商和二手零售商的競爭。近年來新人轉向更隨興的婚禮，也使David's Bridal精心製作的禮服對某些新娘失去吸引力。

疫情 零售商 破產

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