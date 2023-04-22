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推特 取消川普、蓋茲帳號藍標

財經新聞組／綜合報導
教宗方濟各的藍標變成灰標。（路透）
教宗方濟各的藍標變成灰標。（路透）

推特(Twitter)自20日開始刪除用戶個人資料中的藍勾標記，包括流行偶像碧昂絲(Beyonce)、微軟聯合創始人比爾蓋茲和葡萄牙足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)在內的名人，都失去帳號認證。

天主教宗方濟各(Pope Francis)一度失去藍色勾號，但後來被推特加上灰色勾號。

NBA籃球明星詹姆斯(LeBron James)和作家史蒂芬金(Stephen King)等一些名人仍然保有藍勾標記。

之前曾表示馬斯克不適合推特的史蒂芬金推文寫道：「我的推特帳戶說我訂用Twitter Blue，但我沒有。我的推特帳戶說我給了一個驗證電話號碼，我也沒有。」

馬斯克則用雙手合十的表情符號回覆：「不客氣」。

《The Verge》報導，之前曾表示不會支付驗證費用的詹姆斯，並未支付保留勾號的費用。

馬斯克分別發推文指出：「我個人為少數名人支付費用。」後來又推文寫道「只有沙特納、詹姆斯和史蒂芬金」。沙特納(William Shatner)是《星際爭霸戰》演員。

失去藍色標記號的還有美國前總統川普和真人秀明星金卡戴珊(Kim Kardashian)。

馬斯克在去年11月表示，推特將開始對標記收取每月8元的費用，以擴大更多收入來源。

該公司後來提供了其他顏色的標記：金色用於企業，灰色用於政府、多邊組織和官員。

推特21日還將美國國家公共廣播電台(NPR)、英國廣播公司(BBC)和加拿大廣播公司(CBC)的帳戶刪除了「政府資助」標籤。也將新華社以及與政府支持的出版物有關聯的記者帳戶刪除了「中國官方媒體」的標籤。

在推特先將其標記為「國家附屬媒體」、後來又改為「政府資助媒體」後，NPR已停止在其52個官方推特帳號上發布內容。

CBC還暫停在推特上的活動，並與馬斯克就該平台對「政府資助」的定義發生爭執。

推特 馬斯克 C羅

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