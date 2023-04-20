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迪士尼、Ｍeta 又要裁員數千人

編譯葉亭均／綜合報導
迪士尼傳出下周進行一波裁員數千人的行動。(路透)
迪士尼傳出下周進行一波裁員數千人的行動。(路透)

美國企業裁員潮未歇，繼有消息傳出臉書（Facebook）母公司Meta預料19日將宣布再裁員約4000人後，迪士尼也傳出計畫下周再進行一輪大規模削減人力計畫，裁員數千人，其中包括娛樂部門約15%的員工。另外，亞馬遜18日也裁撤廣告部門部分員工。

知情人士說，迪士尼的裁員行動將牽涉到電視、電影、主題樂園和其他一些部門職位，並影響迪士尼所在的每個運營區域。一些受影響的員工最早將在4月24日收到通知。

迪士尼2月曾表示，規畫從旗下逾22萬名人力中裁員7000人。這是撙節55億美元年支出整體策略的一環。

迪士尼未回覆置評請求。

另一方面，彭博資訊稍早見到的備忘錄顯示，Meta已通知主管準備在19日宣布裁員，而且臉書、WhatsApp、Instagram以及VR部門實境實驗室（Reality Labs）等部門都將受到影響。此舉是Meta執行長祖克柏3月宣布最終將裁員1萬人以便撙節成本的一環。

Meta早在去年11月已裁員13%人力，相當約11,000個職位，今年第1季繼續凍結人事、不聘新人。祖克柏的說法顯示該公司希望成為更精簡、在技術人員與工程師和業務與行政員工比率之間更加平衡的企業。Meta發言人不願多加置評。

亞馬遜18日也證實當天開始對廣告部門進行裁員，是執行長賈西推動節省成本的一環。亞馬遜廣告、IMDb與Grand Challenge高級副總裁向員工發送通知，告知裁員訊息。

目前尚不清楚亞馬遜廣告部門有多少人遭解僱。賈西上個月宣布將裁員9,000人，是繼去年11月和1月宣布裁員18,000人後繼續縮編。先前的裁員主要集中在零售、設備、聘僱和人資部門。

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