迪士尼曾是快樂天堂 如今須先「做功課」複雜折騰人

如今玩一趟迪士尼樂園需要事先做很多功課。（路透資料照片）

對美國、甚至其他國家人的來說，迪士尼樂園 (Walt Disney World)一直是夢想中的快樂天堂，好像非得至少玩一趟才算此生無憾，但最近不少遊客滿懷希望踏上樂園之旅後滿腹牢騒，覺得許多環節很複雜，太折騰人。

搶手的餐廳幾個月前全部被訂光、 新景點預約時段可能早上 7 點上線開放幾秒鐘內就被排滿。

針對縮短排隊的各式工具，也有各式各樣選項。大家口耳相傳，FastPasses已不管用、要改用Lightning Lanes，另一快速通關工具是 Disney Genie 、 Disney Genie+，兩者乍看一樣卻同中有異，多了+號需要額外付費，此外有Individual Lightning Lanes，和常規 Lightning Lanes 不一樣，千要別搞混。

拍照服務也有多種選擇，諸如 PhotoPass 、 Memory Makers。

在旅遊業工作的安德里亞說，玩一趟迪士尼樂園需要事先做很多功課，太瘋狂，簡直要用一個假期規畫假期；她為了規畫，加入臉書(Facebook) 幾個迪士尼群組參考別人意見，才發現複雜得像「兔子洞」(rabbit hole)。

有些人參考以迪士尼為主題的 YouTube 頻道、部落格和留言板，交換省錢、旅店泳池和因應新規則的妙招；有人留言說曾去迪士尼樂園很多次，幾年沒去，現在發現新變化令人困惑，沒完沒了。

遊客抓狂，迪士尼卻視為改革的一部份，發言人梅勒(Avery Maehrer)說，公司總在聆聽顧客心聲、持續改善。

安德里亞形容，如今規畫迪士尼樂團行程猶如參加奧林匹克競賽，她很多朋友最後都豎白旗，轉由旅行社代辦，即使有專人代勞，仍處處困惑。

系統太複雜 需要有耐心

旅行社Jonathan's Travels負責人奧爾德(Jonathan Alder)今年被 Robb Report評為21位旅遊大師之一，曾帶過非洲團、法國品酒團、到過巴塔哥尼亞偏遠地區，最近每個月平均去一趟迪土尼樂團，他說，迪士尼樂園之旅的籌備最複雜，問題在於整個系統，需要有博士學位才能理解。

奧爾德住在佛州，距迪士尼樂園不遠，曾入園超過100次，他說，如果實在不想預做功課、排訂緊湊行程，也可以，只不過要付出代價，可能花更多時間排隊、只吃漢堡熱狗，無法看遍整個樂園。

迪士尼樂園有四個主題樂團、二個水公園、數十個主題旅館、外加Disney Springs購物休閒中心，總面積大約等於紐約曼哈頓的兩倍。

如何規畫迪士尼樂園之旅？

面對高難度的旅遊，究竟該如何規畫迪土尼樂團之旅？

奧爾德根據豐富的經驗建議如下：

首先，預訂住宿旅館，建議訂距離樂園最近的 Disney's Boardwalk 或 Beach Club Resort，並非豪華度假村，但進出樂園最方便。

其次，提早預約餐廳，熱門餐廳馬上客滿。在迪士尼旅館裡，奧爾德推薦的餐廳是Grand Floridian Resort & Spa 裡的Victoria & Albert's ，但這家餐廳禁止10歲以下兒童入內，其他還包括 Contemporary Resort裡的California Grill、Riviera Resort裡的Topolino's Terrace，可享用晚餐。

至於午餐，最好預訂樂園裡的餐廳，而且是堂食、舒適用餐；奧爾德列出建議清單，在Magic Kingdom有 The Diamond Horseshoe、 Liberty Tree Tavern 或 Tony’s Town Square，在Epcot，有 Garden Grill Restaurant、Connections Café，在Hollywood Studios，有The Hollywood Brown Derby、50′s Prime Time Café、Sci-Fi Dine-In，而在Animal Kingdom，有Tiffins、Yak & Yeti。

第三步，根據訂到的午餐預約遊園行程，持有「Park Hopper」門票的遊客不可隨意從一園區到另一園區，只能在下午 2 點後換地方。

海外迪士尼 相對較單純

迪士尼在佛羅里達州之外另設有樂園，英文是Disneylands，面積小一點、只有一、二個園區；單一園區的位於上海、香港，另外在加州洛杉磯、東京、巴黎各設有雙園區的樂園。

由於面積相對小，規畫起來不那麼複雜；不過，位於加州的樂園基本上和佛州樂園採行同樣系統，仍有些複雜。

澳洲遊客莫里斯(Phoebe Morris)不久前去東京迪士尼樂園，她說，特定餐廳一個月前接受預約，但其實有別的選擇，直接進去就有位置；另一遊客德瑞克(Derek)不久前去上海迪士尼樂園，覺得一切都很有彈性，他只預訂入園票，並未訂餐館、也沒有花錢使用免排隊服務。

在美國以外的地區，迪士尼樂園提供「特級通行」服務(Premier Access)，可縮短排隊時間，在某些地區，多項設施、景點適用同一價格，在香港，該服務訂價329港幣(折扣42美元)，可用於八個景點，在巴黎，價格貴多了。

為了盡情享受迪士尼樂園之旅，奧爾德建議準備七到九天行程，尤其是此生第一次造訪，千萬別匆匆忙忙。