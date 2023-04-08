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銀行財報登場 關注存款撥補

財經新聞組／綜合報導

第1季財報季下周登場。各大銀行的財報內容有關銀行存款規模、資產流動性和貸款損失撥備金的相關言論，無疑將比包括全年獲利財測在內的數據更能引起投資人興趣。

上月矽谷銀行急速倒閉以及瑞士信貸流動性危機蔓延至美國、衍生整個歐美銀行業的信任危機，至今市場的緊張情緒依然存在，且預期短期內難以消除。

摩根大通、花旗集團和富國銀行將於14日發布第1季財報，這些銀行業巨頭的財報可能顯示存款規模將連續減少，預計第1季將縮減大約630億元，平均下降大約1.4%。此外，隨著市場對銀行業的商業地產放貸比重的擔憂情緒升溫，投資人也將密切關注PNC Financial Services和貝萊德等類似金融機構的資產質量狀況。

這些銀行管理層還可能討論如何應對日益激烈的存款競爭；雖然在地區銀行業動盪後，一些大銀行的存款因避險而增加，但更多資金正從存款中流出，全面轉向貨幣市場基金。數據顯示，3月下旬全美規模最大的25家商業銀行存款減少約900億元，不得不提高存款利率來應對同行競爭。

除了銀行巨頭外，下周值得重點關注的個股財報如下：

10日：Tilray Brands將在盤後公布財報。TD Cowen認為該公司繼續面對成人大麻使用量下降和精釀啤酒市場低迷等相關問題。與上季相比，預計每股獲利和營收的同比收縮幅度將有所收窄。

11日：二手車經銷商CarMax, Inc.第4財季營收可能下降21%，連續兩季出現兩位數百分比下降。不過RBC Capital Markets分析師仍然認為，最終的營收水平可能會超過市場預期；預計零售價格和銷售趨勢將出現反彈。

12日：自2021年10月IPO以來，Rent the Runway從未實現獲利，該公司正面臨Urban Outfitters旗下Nuuly的激烈競爭。分析師預計第4財季每股虧損0.51美元，但低於一年前的0.6元。另外分析師預計該公司可以實現2025年客戶數量翻倍的目標，在活躍用戶以低兩位數成長的推動下，預期銷售額可望增加15%。

13日：在高端航空市場和海外市場推動下，達美航空第1財季將繼續表現強勁，預計營收成長47%。然而，整體成本上升將使營業獲利率低於疫情前水平。達美航空是第一家與機師工會敲定疫情後勞資協議的大型航空公司。預計新合約將使每可用座位英里的人工成本增加30%以上。

14日：Piper Sandler分析師警告，資產質量惡化是PNC Financial Services面臨的風險。預估該行第1季將額外提撥3.08億元的「貸款損失撥備金」，高於上年同期的2.08億元。不過PNC將可順利應對更嚴格的銀行存款審查。根據推測，PNC資產負債表上的資金環比流出率預計將放緩至不到一個百分點，低於一年前的1.5%左右。預期非利息成本較上年同期增加約6%，這是3季以來首次增加。

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