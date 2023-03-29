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銀行危機緩解 財報看端倪

財經新聞組／綜合報導
即將到來的財報將決定銀行股下一步走勢。（歐新社）
即將到來的財報將決定銀行股下一步走勢。（歐新社）

銀行股暴跌的進一步緩解，可能要等到下個月開始公布財報業績。策略師表示，在一些大型區域性銀行最近倒閉後，最新財報業績可能會提供有關銀行業整體健康狀況的更多細節。

在First Citizens BancShares Inc表態將收購矽谷銀行(SVB)的存款和貸款後，銀行股27日反彈。矽谷銀行的倒閉在本月稍早時引發了該行業的拋售。

即便如此，史坦普500銀行指數自3月8日來仍跌了16%，並可望創下2020年疫情爆發以來的最大單月跌幅，根據Refinitiv數據，其本益比目前為8.9，而3月8日時為10.61，遠低於其5年平均水平12.12。有人說，上季業績可能會是銀行股接下來走勢的關鍵。

Chase Investment Counsel 總裁圖茲(Peter Tuz)說：「直到你看到這些數字，聽到管理層談論資產負債表和他們的業務，以及今年底前的可能情況，事情才可能平靜下來。」「這可能會穩定銀行業」，也可能產生相反的效果，這取決於銀行高管的說法。

美國大型銀行將於4月中旬公布財報，屆時摩根大通和其他大型銀行將率先公布業績。圖茲說，銀行管理團隊將在報告發布之前忙於準備「盡可能美化」的的資產負債表。

史指企業的上季獲利將連續第二年下降，這將是2020年新冠疫情影響業績以來，企業首次出現獲利連續衰退。

分析師預計，2023年第1季史指成份股的獲利將較去年同期下降4.6%。根據截至24日的Refinitiv數據，2022年第4季的獲利估計下降3.2%。分析師也預測史指金融類股第1季獲利將同比成長5.4%，使其成為僅有的4個獲利有望攀升的類股之一。

可以肯定的是，在美國房市崩潰並引發2007年至2009年的全球金融危機之後，對銀行的擔憂與對全球金融的擔憂相呼應。

矽谷銀行 疫情 分析師

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