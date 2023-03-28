馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

有「股神」美譽的波克夏執行長巴菲特 ，公司的股票投資 組合總值在1994年時是150億美元，如今升至3,000億美元。對此特斯拉 執行長馬斯克說，其實巴菲特只要趁早購入特斯拉股票，就能取得類似成果。

Business Insider、Benzinga報導，日前推特上有人以影片秀出過去30年的波克夏股票投資組合變化，馬斯克在影片下方回覆，特斯拉市值2億美元時，巴菲特本有機會投資，當時這麼做的話，也會有類似績效。

Future Fund的布萊克是特斯拉多頭，他認為巴菲特不會敲進特斯拉，巴菲特是一流的「價值投資者」，價值投資人和成長投資人有著巨大差異。價值投資人假設競爭者進入市場時，企業的成長和利潤會回歸均值；成長投資人則不這麼想。Business Insider文章也說，巴特斯擅長逢低出手，並避開由不穩定老闆執掌的高估值公司，意味特斯拉不符合波克夏的持股模式。

馬斯克2月底透露，2008年特斯拉估值僅2億美元時，巴菲特的合夥人孟格回絕了投資機會。特斯拉2010年上市，當時市值為20億美元，2021年11月更一度飆至1.2兆美元。不過此後特斯拉市值腰斬，上周五（24日）為止，跌至略低於6,000億美元。

馬斯克的說法意味，巴菲特和孟格本有機會在2008年以2,000萬美元購入特斯拉10%股權。不計股權稀釋，這個部位在特斯拉股價最高點時，價值1,200億美元，現在也值近600億美元，帳面報酬逼近3,000%。