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馬斯克「新歡舊愛」際遇不同 推特估值砍半、OpenAI正夯

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克的新歡推特、以及他的舊愛OpenAI，已朝兩個非常不同的方向發展。 （路透）
馬斯克的新歡推特、以及他的舊愛OpenAI，已朝兩個非常不同的方向發展。 （路透）

掌管許多事業的馬斯克，親眼目睹自己的「新歡」推特、以及「舊愛」OpenAI，朝兩個截然不同的方向發展。推特估值下滑、廣告商出走，而OpenAI則在爆紅的聊天機器人ChatGPT加持下，成為當紅炸子雞。

財星雜誌報導，自馬斯克去年10月以440億美元收購推特以來，推特估值就不斷下滑。The Information日前揭露馬斯克認為推特現在估值只剩200億美元，這是從他寄給員工電郵中所說的股票發放計畫推估出來。

反觀馬斯克另一個曾投入的OpenAI，其估值大幅飆漲。華爾街日報報導，OpenAI正討論出售既有的股票，而這筆交易使該公司估值達到290億美元左右，較2021年的水準翻倍。

OpenAI當初本來是非營利事業，後來轉成有限獲利模式，又獲得微軟數筆高額投資、以及聊天機器人ChatGPT所需的運算資源。

而馬斯克是OpenAI共同創辦人，還捐贈約1億美元，幫助該公司從2015年起步。但他在2018年就和OpenAI分道揚鑣，可能是因為特斯拉自身的AI業務和OpenAI形成競爭關係。但根據Semafor報導，真正的原因是馬斯克提議要由他營運OpenAI，卻被該公司執行長奧特曼（Sam Altman）和其他創辦人拒絕。

後來馬斯克屢次表示，他對OpenAI的發展方式感到失望，還會提及他捐的錢和該公司現在的估值。例如，他3月15日在推特上說：「對於一家我捐了約1億美元的非營利機構，到底怎麼變成市值300億美元的營利事業，我還是感到很困惑。如果這是合法的，為何不是每個人都這麼做？」

他一個月前在推特上說：「OpenAI創立時是個開放原始碼（這便是我取名「Open」AI的原因）的非營利公司，和Google互別苗頭，但如今已變成一家封閉原始碼、獲利最大化、實質上被微軟控制的公司。完全不是我要的樣子。」

奧特曼23日在podcast上回應馬斯克的批評：「這些話大多都不是真的，我認為馬斯克知道這點。我們並非受微軟控制，微軟甚至連一席董事也沒有，我們是獨立的公司。」

AI 馬斯克 推特

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