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新債王說美再數月衰退和降息 高盛上調衰退概率預期

編譯季晶晶／綜合外電
雙線資本公司執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）。 （路透）
雙線資本公司執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）。 （路透）

有「新債王」之稱的Doubleline Capital創辦人兼執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）周一表示，他認為未來幾個月美國經濟將陷入衰退，聯準會（Fed）需「採取大動作」應對。高盛集團上調未來12個月美國經濟衰退的概率，由25%調高到35%，但基線情景仍是不會出現促使Fed大幅降息的嚴重不景氣。

岡拉克接受財經網站CNBC訪問時表示：「經濟面臨的阻力正在增強，我們討論這個問題已經有一段時間，我認為經濟衰退將在幾個月內到來。現在只等失業率上升了。」

他預計Fed今年將進行「兩、三次」降息，整體經濟狀況「明顯疲軟」。

岡拉克說，在2年期美國國債殖利率「回升」之前，Fed不會升息，不過他並未具體說明2年期美債殖利率需要回升的幅度。隨著投資人情緒改善，2年期美債殖利率周一飆升25個基點，但仍較3月稍早低約100個基點。

根據岡拉克，如果Fed在5月再度升息，那麼「可以從國庫券獲得的收益與可以從銀行系統得到的收益之差將擴大」。這會導致「銀行體系流動性大幅收縮，可能還會出現更多未實現虧損的問題。」

同日，高盛集團首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）在發給客戶的報告中寫道：「我們的基線預期是，可用信貸減少將被證明是幫助Fed把成長保持在潛能下的逆風，儘管實際收入增加和全球成長改善提供了支撐，但不會是一場颶風，推動經濟陷入衰退並迫使Fed積極寬鬆政策。」不過，「風險顯然偏向於更大的負面影響」。

海濟斯指出，高盛對衰退概率的預測仍低於60%的共識預期，但對於「當前銀行動盪對美國經濟的影響」抱有信心還為時過早。

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