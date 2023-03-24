高盛：散戶今年賣股7500億元

以康納斯(Cormac Conners)為首的高盛 策略師預計，由於債券殖利率 上升和儲蓄減少，美國家庭今年將拋售7500億元的股票 ，這將是2018年以來對股票的需求首次出現下降。

高盛策略師在最新報告中寫道，這也代表了多年來對TINA(There Is No Alternative to equities)信念的終結，家庭將轉而增加對信貸和貨幣市場資產的配置。

在全球金融危機以來的超級寬鬆貨幣政策時期，美國家庭一直是股票的主要買家。康納斯引用Fed數據指出，隨著Fed開始收緊政策，即使美國家庭仍直接持有38%的美股，但這股趨勢在去年出現「顯著放緩」。

他表示，今年「即使最近殖利率的下降持續可能一路加深到年底，家庭仍將是股票的淨賣家」。

隨著Fed試圖控制飆升的通貨膨脹，從而推高債券殖利率，加劇美股波動，投資人紛紛押注美國利率今年將持續走高。

高盛引用高頻流動數據指出，今年美國股票型共同基金和ETF遭遇510億元的資金流出，而債券基金的流入額達1370億元。

高盛對家庭拋售股票的估計是根據對股票需求的分析，該分析主要取材10年期美國國債殖利率和個人儲蓄。康納斯寫道，在殖利率較低而儲蓄率高於預期的樂觀情景中，可能只有會價值4000億元的股票被拋售，而最悲觀的情景可能將導致1.1兆元股票被拋售。

他目前預計，外國投資人和企業將分別淨買入價值5500億元和3500億元股票。此外，退休基金也將淨買入2000億元。（財經新聞組）