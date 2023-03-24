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福特電動車部門 去年虧21億

財經新聞組／綜合報導

福特汽車表示，其電動車業務去年虧損了21億元，但這些虧損被其內燃機部門和車隊業務的100億元獲利所抵消。

這家底特律汽車製造商預計2023年將沿著類似的路線發展，預測其電動車部門調整後虧損為30億元，其內燃機部門調整後獲利約為70億元，其車隊業務調整後獲利約為60億元。

這些財務數據是對電動車單位獲利能力的首次詳細觀察，因為福特改採全新的財報結構，以讓華爾街更能了解其電動車業務的發展情況，以及其內燃機部門的獲利如何為其轉型電氣化提供資金。

福特汽車在2022年3月宣布企業重組，將福特全球業務分為5個業務部門：「Ford Blue」是傳統的內燃機業務；全新的「Ford Model e」是電動車部門；「Ford Pro」則包含其商業和政府車隊業務；「Ford Next」包括非汽車行動解決方案和其他未來技術；以及其現有的福特信貸金融服務子公司。

財務長勞勒(John Lawler)在新聞稿中表示：「我們基本上『重建』了福特，其業務部門為Ford+的成長和價值計畫提供了全新的戰略清晰度、洞察力和問責制。」他表示，新的財報結構反映了他、CEO法利(Jim Farley)和其他福特高管現在如何思考和經營福特的業務。

福特同時分享了根據新組織架構統計的2021年和2022年財務業績，為分析師和投資人提供了未來比較的基礎。修正後的結果顯示，雖然該公司的電動車部門Ford Model e去年虧損21億元，但Ford Blue和Ford Pro分別產生了68億元和32億元的調整後營收。

隨著該公司繼續提高電動車產量，2022年Model e的單位虧損比2021年增加了一倍多。

福特重申，預計到2026年底將以每年200萬輛的速度生產電動車。它希望屆時在息稅前利潤基礎上實現10%的獲利率，其中Ford Model e調整後息稅前獲利潤率為8%。

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