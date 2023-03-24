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搭上AI熱潮 輝達市值飆漲

財經新聞組／綜合報導
黃仁勳指AI產業正迎來iPhone時刻。（路透）
黃仁勳指AI產業正迎來iPhone時刻。（路透）

在這一波人工智慧(AI)浪潮中，最大的贏家不是台前的微軟、谷歌，而是AI幕後的晶片供應商輝達。

美股三大指數23日由跌轉升，AI晶片龍頭輝達繼續上漲2.73%，連續第9個交易日走升，累計漲幅達18%。

今年以來，乘著AI熱潮，輝達股價漲幅幾達90%，而史坦普500指數和那斯達克綜合指數同期僅分別上漲3.26%和13.48%。

輝達市值站上6716億元的高點，超越股神巴菲特的波克夏控股6550億元，成為美股市值第五大個股；前一個交易日兩家公司還相差18億元。

不過5個月前，輝達和波克夏的差距還非常遙遠。科技股跌入熊市、尤其是晶片業的低迷，讓輝達市值一度跌逾60%，在去年10月最低點僅約2700億元。

而波克夏控股則韌性十足，10月低點時的市值約為5700億美元，是同期輝達的2倍多。

結果，今年年初的AI浪潮讓輝達股價狂飆直上，在23日終於超車波克夏。

輝達毫無疑問是目前AI革命最大贏家，如果AI浪潮是一座金礦，那輝達賣的就是十字鎬和鏟子。訓練AI模型需要強大的演算能力和GPU，所有希望在這個領域有所發展的公司，都需要採購輝達的A100超級晶片，而且全球獨此一家。

輝達CEO黃仁勳表示，公司從AI領域獲得的收入現在還「非常非常小」，但在未來12個月會變得 「相當大」。他更自詡AI產業正迎來iPhone時刻，成功打造整套AI生態的輝達，越來越像電子設備業的蘋果。

華爾街分析師也在最新的報告中，紛紛表示看好輝達的潛能。

Bernstein分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)對輝達的評級為優於大盤，她表示，輝達從其軟體生態系統中獲得的優勢「似乎越來越接近於無法超越的程度」，「我們很難看到其他任何公司能夠與輝達的生態系統競爭，即使能夠設法在硬體方面接近。」

AI 波克夏 晶片

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