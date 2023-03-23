美債流動性低 無礙Fed升息

本月席捲全球的銀行業風暴，讓市場對Fed的利率政策路徑產生質疑。美國國債波動率指標已飆升至疫情後新高，動輒幾十個基點的波動讓市場參與者像是坐上雲霄飛車。

美債期權的加權隱含波動率MOVE Index在15日一度飆升至200附近的高點，說明當前美債市場缺乏流動性，美債殖利率 暴漲暴跌。

摩根大通 認為美債流動性低不是問題，相信Fed主席鮑爾能夠區分貨幣政策決定和金融穩定需求，繼續升息 1碼(25個基點)。

摩根大通策略分析師貝瑞(Jay Barry)在最新發布的報告中表示，雖然美債最近出現一些流動性不足的問題，但衡量市場流動性壓力的指標尚未突破2020年高點，影響力並不如新冠疫情爆發時那麼嚴重。

分析師在報告中指出：「市場上每筆交易對價格的影響在過去一年一直在上升，但最近幾周已沒有明顯上升，仍低於危機水平。金融業的混亂雖有所加劇，但遠未達到令人沮喪的水平。」

3月初以來，美國地區性銀行危機大幅降低升息預期，讓許多押注Fed大幅升息的基金遭遇重創。短期利率期貨價格15日大幅波動，也導致一些押注Fed利率政策的合約暫停交易。

Fed利率會議前的期貨市場顯示，升息1碼的可能性為80%，這是自一年前本輪升息周期開始以來，第一次出現在政策會議前，交易員還不能完全確定利率的情況。

摩根大通團隊在報告中寫道：「期限在7年至10年之間的美國國債出現最大的流動性混亂，代表大部分清算都發生在這些債券上。」

他們認為，雖然高波動性導致美債市場流動性有所惡化，但並不會影響金融穩定。